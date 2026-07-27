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Tramvay durağındaki bıçaklı kavgada kendini savunan şüpheli: “Ben ablamın namusunu çöpte mi buldum’’

Tramvay durağındaki bıçaklı kavgada kendini savunan şüpheli: “Ben ablamın namusunu çöpte mi buldum’’
Eskişehir’de tramvay durağında bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, polislere olayı anlatırken “Ben ablamın namusunu çöpte mi buldum“ diyerek kendisini savundu.

Olay, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi üzerindeki tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; durakta A.Z. ile ismi öğrenilemeyen genç yaştaki bir şahıs arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda A.Z.'nin karşı tarafa bıçak çektiği iddia edildi. Çıkan arbedede genç şahsın, A.Z.'nin elindeki bıçağı alarak kendisini yaraladığı ileri sürüldü. Olayın ardından şüpheli koşarak tramvay durağından uzaklaştı. Çevrede tedirgin olan vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.Z., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kendisini ihbar etti

Olay yerinden uzaklaşan şüpheli ve aile üyeleri, kısa süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirip teslim oldu. Polis ekipleri ile şüpheli, olayın yaşandığı caddede yaklaşık 150 metre mesafede buluştu. Ekiplere olayı anlatan şahıs, "Ablamı taciz etmeye kalktı. Bıçağı kendisi çıkardı, anlamadım. Ne yapayım, orada gözümün önünde ablama hakaret ediyor. Hayırdır, ben ablamın namusunu çöpte mi buldum" ifadelerini kullanarak kendisini savundu.

Arbede esnasında parmaklarından yaralandığı öğrenilen şüpheli, olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tramvay durağında güvenlik eksikliği iddiası

Öte yandan bahse konu durakta bir güvenlik görevlisi olmamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar, günün büyük bölümünde yolcu yoğunluğu yaşanan Büyükşehir Belediyesi önündeki tramvay durağında, yeterli düzeyde güvenlik önlemi alınması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İHA

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