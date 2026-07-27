Sözde komedyen Göktaş’ın tutukluluğuna yapılan itiraza ret

Deniz Göktaş, geçtiğimiz günlerde tutuklandı.
Deniz Göktaş, Harbiye'de yaptığı ve YouTube'da yayımlanan 'Ölü Deniz' gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle tepki topladı.
Göktaş, "komedi" adı altında Kur'an-ı Kerim ile dalga geçti ve hakkında da soruşturma başlatıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Göktaş, yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Kur'an-ı Kerim'e ilişkin ifadelerinde bir kesimi kırmak gibi bir amacının bulunmadığını söyleyen Göktaş, üzerine atılı olan suçlamaları reddetti.
TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Deniz Göktaş, 'Dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDİLDİ
Göktaş'ın avukatları, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne nöbetçi mahkemeye iletilmek üzere tutuklama kararına itiraz ederek tahliye talebinde bulundu.
REDDEDİLDİ
Göktaş'ın avukatlarınca yapılan başvuruyu değerlendiren İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklama kararının usul ve yasaya uygun olduğu kanaatine vardı.
Mahkeme, kararında "suçun vasıf ve mahiyeti ile kararın usul ve yasaya uygun olduğu” gerekçesine yer vererek itirazın kabul edilmemesine hükmetti.
Böylece Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Kaynak: Haber Merkezi