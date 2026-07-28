GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,425 TL
EURO
53,874 TL
STERLİN
63,085 TL
GRAM
6.123 TL
ÇEYREK
10.077 TL
YARIM
20.037 TL
CUMHURİYET
39.767 TL
GÜNCEL Haberleri

Zehir tacirlerine operasyon! 382 şüpheli gözaltına alındı

Zehir tacirlerine operasyon! 382 şüpheli gözaltına alındı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 14 ilde eş zamanlı düzenlenen “Narko Kapan Gaziantep Operasyonu“nda 382 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün 6 ay boyunca yürüttüğü titiz teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu" gerçekleştirildiğini ifade etti.

Operasyon kapsamında 548 şüphelinin tespit edildiğini aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Şüphelilerden 75'inin ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirlendi. Bu sabah Gaziantep merkezli 14 ilde eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında şu ana kadar 382 şüpheli gözaltına alınırken 4'ü yurt dışında firari olmak üzere kalan 91 şüpheliye yönelik işlemler sürüyor. Bu vesileyle soruşturmayı titizlikle yürüten Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla icra eden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüze, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımıza ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri Bakanlığı ile kol kola, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelede devletin bütün imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, "Evlatlarımızın geleceğine kasteden zehir tacirleri bilmelidir ki devletimizin nefesi daima enselerinde olacaktır. Gaziantep sokakları zehir tacirlerinden temizleniyor. Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve şehirlerimizin güvenliğini hedef alan uyuşturucu baronlarına, torbacılara ve bunların dijital ağlarına hiçbir alan bırakmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER