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KONYA Haberleri

Başkan Altay’dan Konyalılara çağrı! “Görünce mutlu oluyorum’’

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Başkan Altay’dan Konyalılara çağrı! “Görünce mutlu oluyorum’’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Balkonlar Bahçe Olsun" projesine katılan vatandaşlara seslendi. Taş Bina'daki balkonunda yetiştirdiği ürünlerin ilk hasadını aldığını belirten Başkan Altay, projeye katılan Konyalıların da ürünlerinin son durumunu merak ettiğini ifade etti.

TAŞ BİNA'DA İLK HASAT SEVİNCİ

Başkan Altay, paylaşımında Taş Bina'daki balkonunda yetiştirdiği ürünlerden ilk mahsulleri almaya başladıklarını belirterek, "Taş Bina'daki balkonumuzdan ilk mahsullerimizi almaya başladık. Kendi emeğimizle yetiştirdiğimiz ürünleri görünce ben de ayrı bir mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA FOTOĞRAF PAYLAŞIMI DAVETİ

Projeye katılan vatandaşlara da çağrıda bulunan Başkan Altay, balkonlarında yetiştirdikleri ürünlerin son durumunu görmek istediğini belirtti. Altay, "Şimdi merak ediyorum; projemize katılan hemşehrilerimin ürünlerinde son durum nasıl? #BalkonlarBahçeOlsun etiketiyle fotoğraflarınızı bekliyorum." sözleriyle Konyalıları sosyal medya üzerinden deneyimlerini paylaşmaya davet etti.

(Meltem Aslan)

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