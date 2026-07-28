GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,421 TL
EURO
53,987 TL
STERLİN
63,184 TL
GRAM
6.145 TL
ÇEYREK
10.112 TL
YARIM
20.200 TL
CUMHURİYET
39.908 TL
KONYA Haberleri

İzmir’den Konya’ya acı haber! Motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

İzmir’den Konya’ya acı haber! Motosiklet kazasında hayatını kaybetti

İzmir'de meydana gelen motosiklet kazası, Konya'nın Taşkent ilçesini yasa boğdu.

Edinilen bilgilere göre, anne tarafından Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Çetmi Cömeşpınar Mahalleli olan Emre Iğdır, İzmir'de geçirdiği motosiklet kazasının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Emre Iğdır'ın vefat haberi ailesi, yakınları ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Hayatını kaybeden Emre Iğdır'ın cenazesi İzmir'de toprağa verilecek. 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER