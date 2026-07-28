Konya’da ekipler sahaya indi! Tek tek kontrol etti

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Konya Ovası’nda buğday hasadı tüm hızıyla devam ediyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ve teknik personel tarafından dane kaybını önlemek amacıyla biçerdöver hasat kontrolleri gerçekleştirildi.
Hububat hasadı döneminde üretim yapan çiftçilerin herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması için ekipler, yardımcı eleman ve biçerdöver operatörlerinin belgelerinin olup olmadığı, biçim yüksekliği, dane döküm durumu, elek ve elevatör, batör, kontrabatör gibi ayarlarının tam olup olmadığı ve yangın söndürme ekipmanları, denetledi.
Çiftçilere uyarı!
Çiftçilere hasat dönemiyle ilgili önemli bilgiler veren ve denetimlerin devam edeceğini belirten ekipler, hasat sürecinde ürün kaybı yaşanmaması için biçerdöver operatörlerinin gerekli kurallara titizlikle uymaları gerektiğini vurguladı.
Ayrıca ekipler anız yangını konusunda da uyarılarda bulundu.
Özellikle yol kenarındaki kuru otlara dikkat edilmesi, arazide ateş yakılmaması ve izmaritlerin söndürülmeden atılmaması hususlarını belirten ekipler, tüm üreticilere bol, bereketli bir hasat sezonu diledi.
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