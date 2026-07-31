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EKONOMİ Haberleri

31 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI || Altın fiyatları yeniden düşüşte

31 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI || Altın fiyatları yeniden düşüşte

Altın, ons başına 4 bin 80 doların altına geriledi. Değerli metal bu hafta, Ortadoğu'daki yeniden alevlenen çatışmalardan kaynaklanan gerilimle düşüş yaşıyor.

Bununla birlikte, daha sıkı para politikası beklentileri, piyasaların Eylül ayında Fed'in faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 63 olarak fiyatlandırmasıyla, daha fazla kazancı sınırlamaya devam etti.

Bu arada, ABD ordusu, Tahran'ın Orta Doğu'daki ABD varlıklarına yönelik saldırılarına misilleme olarak İran hedeflerine yeni saldırılar düzenleyerek, yakın vadede herhangi bir diplomatik anlaşma olasılığını azalttı.

 Altın ayrıca bu ay yüzde 2'den fazla artış göstererek, beş ay sonra ilk aylık kazancını kaydetme yolunda ilerliyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 105 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 72 dolar, en yüksek de 4 bin 111 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 75 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 258 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 220 lira, en yüksek de 6 bin 281 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 225 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI 30 TEMMUZ 2026

Alış: 10.017,00 TL

Satış: 10.162,00 TL

ONS ALTIN FİYATI 30 TEMMUZ 2026

Alış: 4.079,62 Dolar

Satış: 4.080,20 Dolar

CUMHURİYET ALTINI FİYATI 30 TEMMUZ 2026

Alış: 39.939,00 TL

Satış: 40.464,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi

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