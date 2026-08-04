GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,618 TL
EURO
54,656 TL
STERLİN
64,151 TL
GRAM
6.180 TL
ÇEYREK
10.161 TL
YARIM
20.261 TL
CUMHURİYET
40.087 TL
GÜNCEL Haberleri

Annesi tarafından yatağında ölü bulundu

- Güncelleme Tarihi:

Annesi tarafından yatağında ölü bulundu
Ankara’dan 10 gün önce Kocaeli’ye annesinin yanına gelen 50 yaşındaki adam, annesi tarafından yatağında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, emekli olduktan sonra Ankara'dan ayrılarak 10 gün önce Hereke'de yaşayan annesinin yanına gelen Serdar Yalçınkaya (50), sabah saatlerinde annesi tarafından uyandırılmak istendi.

Oğlunun yatağında hareketsiz yattığını fark eden annenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık personelince yapılan kontrolde, yaklaşık bir yıl önce beynine pıhtı attığı öğrenilen Yalçınkaya'nın uykusunda hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesi ve otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Yalçınkaya'nın cenazesinin, Hereke Merkez Sümer Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Yukarı Hereke Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER