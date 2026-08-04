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KONYA Haberleri

Konya’da yaz kursuna katılan öğrencilere anlamlı destek

Bekir Turan
Muhabir
Konya’da yaz kursuna katılan öğrencilere anlamlı destek
Seydişehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen yaz kurslarında eğitim gören minik öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmalarını teşvik etmek amacıyla kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Saniye Sevindik'in öncülüğünde, hayırsever vatandaşların desteğiyle Seydişehir Gençlik Merkezi bünyesinde yaz kurslarına katılan 170 öğrenciye kahvaltı ikramında bulunuldu.

Yaz kurslarının yoğun katılımla devam ettiğini belirten İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Saniye Sevindik, "Okulların kapanmasıyla birlikte Gençlik Merkezimiz bünyesinde başlattığımız yaz kurslarımızda yaklaşık 170 öğrencimiz eğitim görüyor. Öğrencilerimizin kurslara katılımını artırmak, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla çeşitli sosyal etkinlikler ve motive edici faaliyetler düzenliyoruz. Hayırsever esnaflarımızın desteğiyle öğrencilerimizle birlikte güzel bir sabah kahvaltısında bir araya geldik. Bu tür etkinlikler hem öğrencilerimizin sosyalleşmesine katkı sağlıyor hem de kurslarımıza olan ilgiyi artırıyor. Destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

(Bekir Turan)

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