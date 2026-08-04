Başkan Altay Kur’an Kursu talebeleriyle bir araya geldi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna Hersek Halit Eroğlu Kuran Kursu’nda minik Kur’an talebeleriyle bir araya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bosna Hersek Mahallesi'nde hizmet veren Halit Eroğlu Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.
Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilerle sohbet eden Başkan Altay, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim öğrenme süreçleri hakkında öğreticilerden bilgi aldı.
Başkan Altay: Çocuklarımız geleceğin teminatı
Başkan Altay, çocukların manevi değerlerle yetişmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Bugün Bosna Hersek Mahallemizde hizmet veren Halit Eroğlu Kuran Kursu'ndaki evlatlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Yavrularımızın yaz tatilini Kur'an-ı Kerim öğrenerek, güzel ahlakı ve milli-manevi değerlerimizi tanıyarak değerlendirmeleri bizleri son derece mutlu ediyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en güzel şekilde yetişmesi için emek veren tüm hocalarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”