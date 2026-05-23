Konya’yı sağanak vurdu! Tarım arazileri sular altında kaldı

Konya’nın Karapınar ilçesinde dün öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış, özellikle tarım alanlarında olumsuzluklara neden oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle tarlada çalışan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.
Yağışlardan en fazla Reşadiye Mahallesi ile Fevzipaşa Mahallesi çevresindeki tarım arazileri etkilendi. Şiddetli yağış sonrası bazı ekili alanlar su altında kalırken, üreticiler ürünlerinin zarar görmesinden endişe etti. Küçük derelerin taşmasıyla birlikte sular köy yollarına kadar ulaştı.
Ulaşımda Aksamalar Yaşandı
Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle kırsal mahalle yollarında ulaşım zaman zaman aksarken, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Üreticiler Hayvanlarını Korumaya Çalıştı
Bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar ise yağışın etkisiyle ahır çevrelerinde önlem aldı. Üreticiler, su baskınlarına karşı hayvanlarını güvenli alanlara taşımaya çalıştı.
Meteoroloji'den Yağış Uyarısı
Meteoroloji verilerine göre Karapınar ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki günlerde de aralıklarla etkili olması bekleniyor. Yetkililer, ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”