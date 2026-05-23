Konya’yı sağanak vurdu! Tarım arazileri sular altında kaldı

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın Karapınar ilçesinde dün öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış, özellikle tarım alanlarında olumsuzluklara neden oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle tarlada çalışan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.

Yağışlardan en fazla Reşadiye Mahallesi ile Fevzipaşa Mahallesi çevresindeki tarım arazileri etkilendi. Şiddetli yağış sonrası bazı ekili alanlar su altında kalırken, üreticiler ürünlerinin zarar görmesinden endişe etti. Küçük derelerin taşmasıyla birlikte sular köy yollarına kadar ulaştı.

Ulaşımda Aksamalar Yaşandı

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Özellikle kırsal mahalle yollarında ulaşım zaman zaman aksarken, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Üreticiler Hayvanlarını Korumaya Çalıştı

Bölgede hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar ise yağışın etkisiyle ahır çevrelerinde önlem aldı. Üreticiler, su baskınlarına karşı hayvanlarını güvenli alanlara taşımaya çalıştı.

Meteoroloji'den Yağış Uyarısı

Meteoroloji verilerine göre Karapınar ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki günlerde de aralıklarla etkili olması bekleniyor. Yetkililer, ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

