GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,241 TL
EURO
53,325 TL
STERLİN
61,931 TL
GRAM
6.410 TL
ÇEYREK
10.560 TL
YARIM
20.863 TL
CUMHURİYET
41.533 TL
KONYA Haberleri

Konya siyasetinde görev değişimi! Yeni MHP Konya il başkanı Sedat Göncü kim?

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya siyasetinde görev değişimi! Yeni MHP Konya il başkanı Sedat Göncü kim?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanlığı görevine getirilen Sedat Göncü, mühendislik alanındaki kariyerinin yanı sıra uzun yıllardır sürdürdüğü siyasi çalışmalarıyla da tanınıyor. Hem meslek hayatında hem de teşkilat çalışmalarında aktif rol üstlenen Göncü, Konya'da yakından tanınan isimler arasında yer alıyor.

MÜHENDİSLİK KARİYERİNDE ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Sedat Göncü, 1997-2002 yılları arasında lisans eğitimini tamamladı. Mezuniyetinin ardından mühendislik alanında çalışmalarına başlayan Göncü, özellikle meslek odalarındaki faaliyetleriyle dikkat çekti.

2003 yılında Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi'nde göreve başlayan Göncü, yaklaşık 11 yıl boyunca burada tam zamanlı olarak çalıştı. Bu süreçte birçok teknik proje ve mesleki organizasyonda görev aldı.

KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

Sedat Göncü, 2014 yılında GNC Mühendislik Limited Şirketi'ni kurarak özel sektörde faaliyet göstermeye başladı. Selçuklu ilçesinde hizmet veren şirket; ısıtma ve soğutma sistemleri projelendirmesi, Enerji Kimlik Belgesi düzenleme işlemleri ile akustik rapor ve proje hizmetleri alanlarında çalışmalar yürütüyor.

Şirketin kurucusu olan Göncü, mühendislik faaliyetlerini halen sürdürmeye devam ediyor.

MHP TEŞKİLATINDA UZUN YILLAR GÖREV YAPTI

Mesleki çalışmalarının yanında siyasi faaliyetlerde de aktif olarak yer alan Sedat Göncü, Milliyetçi Hareket Partisi Konya teşkilatında uzun yıllar çeşitli görevlerde bulundu. Parti içerisinde farklı kademelerde sorumluluk üstlenen Göncü, 12. ve 13. dönemlerde MHP Konya İl Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

Göncü ayrıca, 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde MHP Konya Milletvekili Adayı olarak da seçmenlerin karşısına çıktı. Seçim sürecinde yürütülen saha çalışmaları ve teşkilat faaliyetlerinde aktif rol alan Göncü, son olarak MHP Konya İl Başkanlığı görevine atanarak partinin Konya'daki en üst yönetim görevlerinden birini üstlendi.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER