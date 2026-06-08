Konya siyasetinde görev değişimi! Yeni MHP Konya il başkanı Sedat Göncü kim?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanlığı görevine getirilen Sedat Göncü, mühendislik alanındaki kariyerinin yanı sıra uzun yıllardır sürdürdüğü siyasi çalışmalarıyla da tanınıyor. Hem meslek hayatında hem de teşkilat çalışmalarında aktif rol üstlenen Göncü, Konya'da yakından tanınan isimler arasında yer alıyor.

MÜHENDİSLİK KARİYERİNDE ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olan Sedat Göncü, 1997-2002 yılları arasında lisans eğitimini tamamladı. Mezuniyetinin ardından mühendislik alanında çalışmalarına başlayan Göncü, özellikle meslek odalarındaki faaliyetleriyle dikkat çekti.

2003 yılında Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi'nde göreve başlayan Göncü, yaklaşık 11 yıl boyunca burada tam zamanlı olarak çalıştı. Bu süreçte birçok teknik proje ve mesleki organizasyonda görev aldı.

KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

Sedat Göncü, 2014 yılında GNC Mühendislik Limited Şirketi'ni kurarak özel sektörde faaliyet göstermeye başladı. Selçuklu ilçesinde hizmet veren şirket; ısıtma ve soğutma sistemleri projelendirmesi, Enerji Kimlik Belgesi düzenleme işlemleri ile akustik rapor ve proje hizmetleri alanlarında çalışmalar yürütüyor.

Şirketin kurucusu olan Göncü, mühendislik faaliyetlerini halen sürdürmeye devam ediyor.

MHP TEŞKİLATINDA UZUN YILLAR GÖREV YAPTI

Mesleki çalışmalarının yanında siyasi faaliyetlerde de aktif olarak yer alan Sedat Göncü, Milliyetçi Hareket Partisi Konya teşkilatında uzun yıllar çeşitli görevlerde bulundu. Parti içerisinde farklı kademelerde sorumluluk üstlenen Göncü, 12. ve 13. dönemlerde MHP Konya İl Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

Göncü ayrıca, 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde MHP Konya Milletvekili Adayı olarak da seçmenlerin karşısına çıktı. Seçim sürecinde yürütülen saha çalışmaları ve teşkilat faaliyetlerinde aktif rol alan Göncü, son olarak MHP Konya İl Başkanlığı görevine atanarak partinin Konya'daki en üst yönetim görevlerinden birini üstlendi.

(Meltem Aslan)