Konya itfaiyesinden şehit Mehmet Tekeli’ye veda

Konya'nın Karatay ilçesinde bir mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale sırasında mahsur kalarak yoğun dumandan etkilenen itfaiye eri Mehmet Tekeli, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
Tekeli için bugün Konya İtfaiyesi tarafından Sancak İtfaiye Merkezi'nde veda töreni düzenlendi.
SANCAK İTFAİYE MERKEZİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ
Şehit itfaiyeci Mehmet Tekeli için Sancak İtfaiye Merkezi'nde gerçekleştirilen törende mesai arkadaşları, belediye yetkilileri ve çok sayıda görevli bir araya geldi. Törende Tekeli'nin görev süresince gösterdiği fedakârlık ve özveri vurgulandı.
YANGIN MÜDAHALESİNDE ŞEHİT OLDU
Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Sedirler Caddesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangında görev yapan Tekeli, söndürme çalışmaları sırasında içeride mahsur kaldı. Yoğun duman nedeniyle ağır şekilde etkilenen itfaiye eri, ekiplerce kurtarıldı ancak hastanede yaşamını yitirdi.
CENAZE PROGRAMI
Evli ve iki çocuk babası olan şehit Mehmet Tekeli'nin cenazesinin, bugün Sarayönü Gözlü Mahallesi Yeni Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gözlü Yukarı Mahallesi Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.
(Ali Asım Erdem)