Konya’da bugün vefat edenler

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ADI SOYADI
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DOĞUM YERİ
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DEFİN/MEZARLIK
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RAMAZAN ÇAKMAK
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İNEGÖL
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BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
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RAHİM BAĞ
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AKSARAY
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KAĞNICILAR MEZARLIĞI
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AYNUR YILMAZ
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KONYA
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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MUHAMMET ÇEVİK
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KARATAY
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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ABDULLAH EVCİMEN
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ABANA
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MUSALLA MEZARLIĞI
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CEMİLE UYSAL
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GÜNDOĞAN
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SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
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SEMİYE HEPÇİFTÇİ
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KONYA
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KARAASLAN MEZARLIĞI
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HASİBE BULAN
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KADİRLİ
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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NAZİK ÖZKAN
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GÜVENÇ
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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ÜLKÜ ÖRTÜLÜ
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KONYA
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YAZIR MEZARLIĞI
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NURHAN ŞEN
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ÖZKENT
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YAZIR MEZARLIĞI
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HASAN DEMİRCİ
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MECİDİYE
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YAZIR MEZARLIĞI
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NAZİK ÖZKAN
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GÜVENÇ
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ARAPLAR MEZARLIĞI
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NURİYE AKYURT
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KONYA
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YAZIR MEZARLIĞI
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MUHARREM SAYAR
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SÜLEYMANİYE
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ÜÇLER MEZARLIĞI
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İBRAHİM YILDIRIM
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YAYLAYAKA
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YAZIR MEZARLIĞI
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ELMAS NAVRUZ
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AKKİSE
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ÜÇLER MEZARLIĞI