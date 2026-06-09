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KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 9 Haziran 2026 Salı günü vefat eden 17 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

ADI SOYADI

DOĞUM YERİ

DEFİN/MEZARLIK

RAMAZAN ÇAKMAK
 

İNEGÖL
11-05-1947

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

RAHİM BAĞ
 

AKSARAY
05-05-1968

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

AYNUR YILMAZ
 

KONYA
14-09-1952

ÜÇLER MEZARLIĞI

MUHAMMET ÇEVİK
 

KARATAY
11-10-1997

ÜÇLER MEZARLIĞI

ABDULLAH EVCİMEN
 

ABANA
25-10-1950

MUSALLA MEZARLIĞI

CEMİLE UYSAL
 

GÜNDOĞAN
16-04-1929

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

SEMİYE HEPÇİFTÇİ
 

KONYA
01-01-1942

KARAASLAN MEZARLIĞI

HASİBE BULAN
 

KADİRLİ
01-01-1965

ÜÇLER MEZARLIĞI

NAZİK ÖZKAN
 

GÜVENÇ
01-03-1947

ARAPLAR MEZARLIĞI

ÜLKÜ ÖRTÜLÜ
 

KONYA
13-12-1965

YAZIR MEZARLIĞI

NURHAN ŞEN
 

ÖZKENT
12-02-1958

YAZIR MEZARLIĞI

HASAN DEMİRCİ
 

MECİDİYE
24-02-1956

YAZIR MEZARLIĞI

NAZİK ÖZKAN
 

GÜVENÇ
01-03-1947

ARAPLAR MEZARLIĞI

NURİYE AKYURT
 

KONYA
05-09-1949

YAZIR MEZARLIĞI

MUHARREM SAYAR
 

SÜLEYMANİYE
01-03-1960

ÜÇLER MEZARLIĞI

İBRAHİM YILDIRIM
 

YAYLAYAKA
28-10-1951

YAZIR MEZARLIĞI

ELMAS NAVRUZ
 

AKKİSE
10-05-1938

ÜÇLER MEZARLIĞI

 

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Yorumlar
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    Ömer
    2 saat önce

    Nazik Özkan'a iki kere öldürmüşsünüz

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