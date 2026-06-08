Meteoroloji’den Konya’ya kuvvetli yağış uyarısı!

Konyalılar dikkat! Bu saat aralığında çok kuvvetli gelecek. Meteoroloji az önce duyurdu. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu
Meteoroloji yetkilileri, Konya'da önemli bir hava durumu uyarısında bulundu. Şehir genelinde etkili olması beklenen çok kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşlar dikkatli olmalı. Özellikle şiddetli yağışların yerel sel ve su baskınlarına yol açabileceği belirtiliyor. İşte Konya hava durumu
Konya'da bu saat aralığına dikkat: Çok kuvvetli sağanak geliyor!
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağışların 8 Hazira Pazartesi (bugün) öğle saatlerinde başlaması ve 24.00'a kadar kadar devam etmesi bekleniyor. Sağanak yağış Konya'nın merkez ilçeler dahil Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Ilgın, Seydişehir, Taşkent,Tuzlukçu ve Yalıhüyük ilçelerinde etkili olacak.
Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları, mümkünse zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları önemle vurgulanıyor.
Bu 5 güne dikkat!
Konya ve 31 ilçe için güncel hava tahmin raporları paylaşıldı. Buna göre Konya'ya 8 Haziran Pazaresi, 9 Haziran Salı, 10 Haziran Çarşamba, 11 Haziran Perşembe ve 12 Haziran Cuma günleri sağanak geliyor. 31 ilçede etkili olması beklenen yağışlar öncesinde vatandaşlar uyarıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”