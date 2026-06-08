Meteoroloji’den Konya’ya kuvvetli yağış uyarısı!

Konyalılar dikkat! Bu saat aralığında çok kuvvetli gelecek. Meteoroloji az önce duyurdu. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu

Meteoroloji yetkilileri, Konya'da önemli bir hava durumu uyarısında bulundu. Şehir genelinde etkili olması beklenen çok kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşlar dikkatli olmalı. Özellikle şiddetli yağışların yerel sel ve su baskınlarına yol açabileceği belirtiliyor. İşte Konya hava durumu Konya'da bu saat aralığına dikkat: Çok kuvvetli sağanak geliyor! Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağışların 8 Hazira Pazartesi (bugün) öğle saatlerinde başlaması ve 24.00'a kadar kadar devam etmesi bekleniyor. Sağanak yağış Konya'nın merkez ilçeler dahil Ahırlı, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Ilgın, Seydişehir, Taşkent,Tuzlukçu ve Yalıhüyük ilçelerinde etkili olacak. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları, mümkünse zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları önemle vurgulanıyor. Bu 5 güne dikkat! Konya ve 31 ilçe için güncel hava tahmin raporları paylaşıldı. Buna göre Konya'ya 8 Haziran Pazaresi, 9 Haziran Salı, 10 Haziran Çarşamba, 11 Haziran Perşembe ve 12 Haziran Cuma günleri sağanak geliyor. 31 ilçede etkili olması beklenen yağışlar öncesinde vatandaşlar uyarıldı. Kaynak: Haber Merkezi

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