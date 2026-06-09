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KONYA Haberleri

Konya’da ekipler sahaya indi! Tek tek kontrol ediliyor

Bekir Turan
Muhabir
Konya’da ekipler sahaya indi! Tek tek kontrol ediliyor

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde, hububat üretim alanlarında hastalık ve zararlı kontrollerine yönelik çalışmalar hız kazandı. Hasat döneminin yaklaşmasıyla birlikte ekipler, ürün kayıplarının önüne geçmek amacıyla sahadaki denetim ve incelemelerini yoğunlaştırdı.

NİMF SÜRVEY DÖNEMİ BAŞLADI

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, süne zararlısına karşı mücadelede kritik öneme sahip olan nimf sürvey dönemi başladı. Teknik personeller tarafından tarım arazilerinde yapılan kontrollerle zararlı yoğunluğu takip edilerek gerekli değerlendirmeler gerçekleştiriliyor.

İLÇE MÜDÜRLÜKLERİYLE KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Süne kaynaklı verim ve kalite kayıplarının önlenmesi amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleriyle koordineli şekilde çalışmalar yürütülüyor. Yetkililer, hasat dönemine kadar sahadaki inceleme, takip ve mücadele faaliyetlerinin aralıksız devam edeceğini belirtti.

ÜRETİCİLERE DÜZENLİ KONTROL UYARISI

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmelerinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Çiftçilerin, teknik personeller tarafından yapılan uyarı ve tavsiyelere uygun hareket etmelerinin hem ürün kalitesinin korunması hem de olası zararların önlenmesi açısından önemli olduğu ifade edildi.

(Bekir Turan)

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