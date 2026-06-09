Sıfır atık yarışmasında kazanan Meram oldu

Meram Belediyesi tarafından çocuklarda ve gençlerde çevre bilincini güçlendirmek, geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak ve sıfır atık farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen "Bizim Meram: Sıfır Atık Yarışması” sonuçlandı. Yaklaşık yedi ay boyunca devam eden yarışmanın ödül töreninde konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bu yarışmanın öncelikli kazananı; Meram'dır.” dedi.

Meram Belediyesi tarafından çocuklarda ve gençlerde çevre bilincini güçlendirmek, geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak ve sıfır atık farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen "Bizim Meram: Sıfır Atık Yarışması” sonuçlandı. Yaklaşık yedi ay boyunca devam eden yarışmanın ödül töreni Meram Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. 2025-2026 eğitim öğretim yılında düzenlenen yarışmaya ilçeden 15 ilkokul ve 8 ortaokul olmak üzere toplam 23 okul katıldı. Aylar süren çevre seferberliğinde 17 bin 43 öğrenci kıyasıya yarıştı. Öğrencilerin topladığı kağıt, karton, plastik ve metal atıkların toplamı 29 bin 376 kilograma ulaştı.

TOPLANAN ATIKLAR DOĞAYA VE EKONOMİYE KAZANÇ OLDU

Yarışma sonunda ortaya çıkan rakamlar, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırıldığında ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yarışma kapsamında öğrencilerin topladığı geri dönüşüm atıkları sayesinde;

161 ağaç kesilmekten kurtarıldı,

70 bin 502,4 kWh enerji tasarrufu sağlandı,

2 bin 643,8 litre petrolden tasarruf edildi,

Karbon salımının önüne geçildi,

763 bin 776 metreküp su tasarrufu elde edildi,

Ülke ekonomisine yaklaşık 10 milyon 281 bin TL katkı sağlandı.

DERECEYE GİREN OKULLAR BELLİ OLDU

Yarışmada sıralama, toplanan atık miktarının okul mevcuduna oranlanmasıyla belirlendi.

İlkokul kategorisinde;

Hatıp İlkokulu birinci,

Aybahçe TOKİ Şehit Süleyman Ballan İlkokulu ikinci,

Karahüyük Mahallesi Ahmet Haşhaş İlkokulu üçüncü olurken,

Ortaokul kategorisinde ise;

Mehmet Beğen Ortaokulu birinci,

Gödene TOKİ İmam Hatip Ortaokulu ikinci,

Meram Osman Gazi Ortaokulu üçüncü olarak ödüllerin sahibi oldu.

"GELECEĞİ KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ”

Ödül töreninde, yarışmaya katılan öğrenciler adına konuşan Mehmet Beğen Ortaokulu'ndan Taha Oruç, iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiğini söyledi. Çevre sorunlarının insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Oruç, çözümün de insanların elinde olduğunu vurguladı. Çevreyi korumak için büyük kahramanlıklara gerek olmadığını ifade eden Oruç, "Biz bu dünyanın sadece bugünü değil, yarınlarıyız. Doğayı korumak hepimizin görevi. Gelin atıkları sıfırlayalım, geleceğimizi birlikte kurtaralım.” diye konuştu.

İL MÜDÜRÜ YİĞİT: "SIFIR ATIK, GELECEĞE KARŞI SORUMLULUĞUMUZUN BİR GÖSTERGESİDİR”

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit törende yaptığı konuşmada sıfır atık çalışmalarının yalnızca çevre duyarlılığı oluşturan bir proje olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Sıfır atık anlayışının, gelecek nesillere emanet edilecek doğal kaynakların korunmasına yönelik önemli bir sorumluluk bilinci taşıdığını ifade eden İl Müdürü Yiğit, çevrenin ve doğal zenginliklerin toplumun ortak mirası olduğunu vurguladı. Üzerinde yaşanılan dünyanın ve sahip olunan doğal kaynakların gelecek kuşaklara aktarılacak en değerli hazineler arasında yer aldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin geçen dokuz yıllık süreçte hem kamu kurumlarında hem de toplumun genelinde önemli bir karşılık bulduğunu kaydetti.

İL MÜDÜRÜ AYAZ: "SIFIR ATIK, DAHA YAŞANABİLİR BİR GELECEĞİN ANAHTARIDIR”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Konya İl Müdürü Fatih Ayaz da törende yaptığı konuşmada, çevre duyarlılığını artıran ve sıfır atık kültürünü yaygınlaştıran çalışmaların büyük önem taşıdığını söyledi. Yarışmanın özellikle çocuklarda ve gençlerde çevre bilincinin gelişmesine önemli katkı sunduğunu belirten İl Müdürü Ayaz, doğal kaynakların sınırsız olmadığının unutulmaması gerektiğini ifade etti. Tüketimden üretime, atık yönetiminden günlük yaşama kadar her alanda daha bilinçli hareket edilmesinin önemine dikkat çeken Ayaz, sıfır atık yaklaşımının israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve geri dönüşüm kültürünün toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması açısından önemli bir çevre hareketi olduğunu kaydetti.

BAŞKAN KAVUŞ; "ÇEVREYİ KORUMAK, GELECEĞİN UMUDUNU KORUMAKTIR”

Çevreyi korumanın sadece bugünü temiz tutmak anlamına gelmediğini belirten Başkan Kavuş, "Çevreyi korumak; yarının nefesini, suyunu, toprağını ve en önemlisi umudunu korumaktır.” dedi. Sıfır atık konusuna hiçbir zaman yalnızca teknik bir mesele olarak bakmadıklarını kaydeden Başkan Kavuş, bu anlayışı yüksek bir bilinç ve ahlaki sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti. "Bizim medeniyetimiz emanete sahip çıkmayı öğreten bir medeniyettir. Ağacı, suyu ve toprağı gelecek nesillerin emaneti olarak görüyor ve koruyoruz.” diyen Başkan Kavuş, çevre konusunda verilen mücadelenin aslında geleceğe sahip çıkmak anlamına geldiğini söyledi. Yarışmanın gerçek kazananının yalnızca dereceye giren okullar olmadığını ifade eden Başkan Kavuş, "Bu yarışmanın gerçek kazananı Meram'dır. Çevredir. Doğadır ve gelecektir.” diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ: "HER RAKAMIN ARKASINDA KORUNAN BİR GELECEK VAR”

Meram Belediyesi olarak atık yönetimini yalnızca bir temizlik hizmeti olarak görmediklerini belirten Başkan Mustafa Kavuş, Meram'da geri dönüştürülebilir atıkların yanı sıra tekstil atıkları, elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar, atık ilaçlar ve piller için de kapsamlı bir toplama altyapısı oluşturduklarını ifade etti. Çevre çalışmalarının başarısının yalnızca rakamlarla ölçülemeyeceğini vurgulayan Kavuş, "Biz her rakamın arkasında kurtarılan bir ağaç, tasarruf edilen bir enerji kaynağı ve geleceğe bırakılan temiz bir nefes görüyoruz.” dedi. 2025 yılı içerisinde yalnızca hanelerden 863 bin 440 kilogram geri dönüştürülebilir atık ve 231 bin 280 kilogram tekstil atığının geri dönüşüm sistemine kazandırıldığını belirten Kavuş, bu sayede yaklaşık 4 bin 748 ağacın kesilmesinin önlendiğini, 2 milyon 72 bin 256 kWh enerji ve 77 bin 709 litre petrol tasarrufu sağlandığını kaydetti.

KAYMAKAM YILMAZ: "SIFIR ATIK, HAYATIN HER ALANINDA TASARRUF DEMEKTİR”

Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ise konuşmasında çevre bilincinin gelişmesinde çocukların üstlendiği role dikkat çekti. Yarışmaya katılan öğrencilerin ortaya koyduğu gayretin takdire değer olduğunu belirten Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz, çevrenin korunması konusunda genç nesillere önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti. Sıfır atık anlayışının yalnızca kağıt, cam ya da plastik toplamakla sınırlı olmadığını vurgulayan Kaymakam Yılmaz, suyun israf edilmemesi, gıdanın çöpe gitmemesi ve kaynakların bilinçli kullanılması gerektiğini söyledi. Temiz çevrenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydeden Kaymakam Yılmaz, öğrencileri gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tebrik ederken, Meram Belediyesini de böyle anlamlı bir organizasyona imza attığı için kutladı ve bu bilincin gelecek yıllarda daha da güçlenerek yaygınlaşmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren okulların ödülleri takdim edildi. Program çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu