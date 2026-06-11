Konya’daki feci kazada hayatını kaybeden hafız Ayşenur’un cenaze programı belli oldu!

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki hafız Ayşenur Can'ın cenaze programı netleşti.
Karşıdan karşıya geçerken araba çarptı!
Edinilen bilgilere göre, kaza Selçuklu ilçesi Sille Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 42 BFH 622 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşenur Can'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kadın için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerinde hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşenur Can'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazanın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Cenaze programı belli oldu
Hafız olduğu öğrenilen Ayşenur Can'ın cenaze programı da belli oldu. Babasının imam olduğu öğrenilen Ayşenur Can'ın cenazesi, yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hocacihan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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