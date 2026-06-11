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Cep telefonu olanlar dikkat! 14 gün süre verildi

Cep telefonu olanlar dikkat! 14 gün süre verildi
Bilgi Teknolojileri Kurumu, aynı kişi adına açılabilecek telefon hattı sayısı sınırlandırdı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ilgili yönetmelikte yaptığı düzenleme ile aynı kişi üzerine aynı kişi adına açılabilecek telefon hattı sayısına sınırlama getirdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan elektronik haberleşme sektörüne ilişkin tüketici hakları yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğe göre, elektronik haberleşme işletmecileri, gerçek veya tüzel bir ⁠kişi adına açılabilecek hat sayısına ilişkin BTK tarafından belirlenen sınırdan fazla abonelik kaydı yapamayacak.

İşletmeciler, 3 ayda bir tüm abonelerinin aktifliği kontrol edecek. Gerçek kişi abone ve kurumsal abone yetkilisinin; TC kimlik numarası İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşımı Sistemi üzerinden teyit edilecek. ⁠Kurumsal abonelerin tüzel kişiliğini sona erip ermediği da aynı yolla kontrol edilecek.

Abonenin aktifliğinin teyit edilemediği durumlarda: 24 saat içinde irtibat numaralarına asgari kısa mesajla bilgilendirme yapılacak. Teyit sağlanamaması durumunda 30 gün içinde hatlar kısıtlanabilecek, 90 gün içinde de kapatılacak.

Kurumsal abonelerin tüzel kişiliğinin sona ⁠ermemesine rağmen kurumsal ⁠abone yetkilisinin aktifliğinin teyit edilemediği durumlarda bu kısıtlamalar uygulanmayacak ancak, yeni yetkilinin işletmeci tarafından tanımlanması yapılana kadar abone tarafından abonelik işlemi yapılamayacak. Düzenlemeler 25 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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