Vatandaşın sesi Karatay’a yön veriyor

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programı kapsamında Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gün boyunca farklı mahallelerde vatandaşlarla buluştu.

Programın ilk durağı Adalet Parkı oldu. Burada Akabe ve Fetih mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Hasan Kılca, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Ardından Ahmet Çalık Parkı'nda gerçekleştirilen programa katılan Başkan Kılca, Akabe, Gaziosmanpaşa ve Kumköprü mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla buluşarak soruları cevapladı.

Toplantılara AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, ilçe yönetimi, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programlarda Karatay'da hayata geçirilen yatırımlar ile planlanan projeler ele alınırken, vatandaşlar da görüş, öneri ve taleplerini doğrudan Başkan Hasan Kılca'ya iletme fırsatı buldu.

Vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştiren Hasan Kılca, yöneltilen soruları cevaplandırırken mahallelerin ihtiyaç ve beklentilerini de not aldı.

DEMİRCİ: VATANDAŞLARIMIZIN GÖRÜŞLERİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” buluşmalarının AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Haziran ayı boyunca Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Karatay'da mahalle mahalle vatandaşlarla buluştuklarını ifade eden Demirci, "Amacımız hemşehrilerimizle bir araya gelerek mahallelerimizin ihtiyaçlarını ve varsa sorunlarını yerinde tespit etmek. Belediye hizmetlerine ilişkin talep ve önerileri değerlendirmek, yeni döneme dair projelerimizi istişare etmek için buradayız. Belediye meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, mahalle muhtarlarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte sizleri dinlemeye geldik” dedi.

Vatandaşların sorularını ve önerilerini doğrudan iletebildiğini kaydeden Akif Demirci, toplantılarda Karatay Belediyesi'nin hayata geçirdiği yatırımların yanı sıra önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek projelerin de ele alındığını belirterek, "Vatandaşlarımızın görüşleri bizim için çok kıymetli. Başkanımız Hasan Kılca da kendisine yöneltilen soruları bizzat cevaplayarak talepleri değerlendiriyor. Ortak akıl ve istişare anlayışıyla Karatay'ımız için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KILCA: BİZLER VATANDAŞLARIMIZIN EMANETÇİLERİYİZ

Adalet Parkı'nda düzenlenen programda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmanın ve talepleri yerinde dinlemenin önemine dikkat çekti.

"Bizler sizlerin emanetçisiyiz” diyen Hasan Kılca, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor programıyla hemşehrilerimizin taleplerini, önerilerini ve sorularını dinliyoruz. Başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz de burada. Vatandaşlarımızın ilettiği talepleri not alıyor ve hızlıca çalışma başlatıyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızın görüşleri ve beklentileri bizim için son derece önemli” dedi.

Karatay'da eğitimden spora, sağlıktan sosyal belediyeciliğe kadar birçok alanda önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Kılca, ilçede yaklaşık 90 bin öğrencinin bulunduğunu ifade ederek öğrencilere yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi.

Spora yönelik yatırımların da devam ettiğini vurgulayan Kılca, tüm okullara halı saha kazandırdıklarını, kapalı spor salonları yaptıklarını ve yapımı devam eden Karatay Sporcu Yetiştirme Merkezi'nin tamamlanmasıyla binlerce çocuğun farklı branşlarda eğitim alacağını ifade etti.

Fetih ve Akabe mahallelerinde eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve spor alanlarında önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Kılca, Karatay Bilim ve Sanat Merkezi, aile sağlığı merkezi, sosyal tesisler, emekli konağı, millet kütüphanesi, parklar ve okul spor sahaları gibi birçok hizmetin vatandaşların kullanımına sunulduğunu kaydetti.

"KARATAY'IN HER NOKTASINDA YOĞUN MESAİMİZ VAR”

Ahmet Çalık Parkı'ndaki buluşmada da vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hasan Kılca, Karatay'ın son yıllarda Konya'nın parlayan yıldızı haline geldiğini belirterek ilçenin birçok noktasında eş zamanlı çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Hasan Kılca, "Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile diğer ekiplerimiz her gün onlarca farklı noktada çalışmalarını sürdürüyor. Yol, kaldırım, park, sosyal tesis ve birçok yatırım hayata geçiriliyor. Ancak en önemlisi vatandaşlarımızla iç içe olmak, onların taleplerini dinlemek ve birlikte karar almak” diye konuştu.

Karatay'a kazandırılan parkların ilçenin önemli yaşam alanları haline geldiğini belirten Kılca, vatandaşların desteğinin kendileri için büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Sizlerin bize verdiği destek hiçbir zaman karşılıksız bırakılmaz. Biz de gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Mahallelerde yol çalışmaları, parklar, spor tesisleri, aile sağlığı merkezleri, emekli konakları, mahalle konakları ve meslek edindirme kursları gibi yatırımların sürdüğünü ifade eden Başkan Kılca, yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü binası ile İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binalarının da bölgenin gelişimine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlayan Başkan Hasan Kılca, bir vatandaşın bisiklet yolu talebine ilişkin olarak bölgede planlanan bisiklet yolu projesinin kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini belirtti.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu