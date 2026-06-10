Konya’da sel bahçe duvarlarını yıktı! Tarım arazileri zarar gördü
Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Dipdede Mahallesi'nde etkili olan kuvvetli yağış, sele neden oldu.
Bahçe duvarları yıkıldı
Yağışın ardından mahallede birçok noktada su baskınları yaşanırken, bahçe duvarları yıkıldı, yollar ve tarım arazileri sular altında kalarak zarar gördü.
Şiddetli yağış nedeniyle bazı yollarda da hasar meydana gelirken, ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Sel sularının taşıdığı toprak ve taşlar nedeniyle mahalle içi yolların bazı bölümleri zarar gördü.
Ekipler sahada
İhbarların ardından harekete geçen Kulu Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle bölgede çalışma başlattı. Ekipler, selden zarar gören yolların açılması, suyun tahliyesi ve hasarın giderilmesi için yoğun mesai harcıyor.
Yetkililer, bölgede yağışların etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Mahallede yaşanan sel felaketinin ardından zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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