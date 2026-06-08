Konya’da sel felaketi! Tarla ve yollar su doldu

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Göçeri Mahallesi'nde etkili olan dolu ve sağanak yağış sele neden oldu.
ANİ YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU
Bugün aniden bastıran yağışların ardından mahallede tarım arazileri ve yollar suyla doldu. Kısa sürede etkili olan sel, bölgede günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
ÇİFTÇİLER ENDİŞELİ
Bölgede etkili olan dolu ve yağış, tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak sürdüğü bir dönemde meydana geldi. Üreticiler ise yağışın ekili alanlarda oluşturabileceği olası etkileri yakından takip ediyor.