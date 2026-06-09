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KONYA Haberleri

Konya Valiliği saat vererek uyardı! 15 ilçede etkili olacak

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya Valiliği saat vererek uyardı! 15 ilçede etkili olacak
Konya Valiliği, Konya’nın batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Konya Valiliği, kentin batı kesimlerinde beklenen yerel kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının neden olabileceği risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BATI İLÇELERİNDE ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 34 numaralı sarı kodlu uyarıda; Ahırlı, Derbent, Çeltik, Beyşehir, Akşehir, Yalıhüyük, Tuzlukçu, Doğanhisar, Kadınhanı, Yunak, Hüyük, Bozkır, Ilgın, Seydişehir ve Derebucak ilçelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

SAAT VEREREK UYARI YAPILDI

Uyarıya göre kuvvetli yağışın 9 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30'da başlaması ve aynı gün saat 21.00'e kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

SEL VE DOLU RİSKİNE DİKKAT

Yetkililer, kuvvetli sağanak yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekti.

Konya Valiliği, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olmalarını istedi. Yetkililer, özellikle yağışın etkili olduğu bölgelerde ulaşımda yaşanabilecek sorunlara karşı gerekli tedbirlerin alınmasının önem taşıdığını belirtti.

(Berna Ata)

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