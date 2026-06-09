Konya’nın bir ilçesini sel vurdu! Uzman isimden açıklama geldi

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Göçeri Mahallesi'nde etkili olan dolu yağışı ve sağanak, kısa sürede sele dönüştü. Bölgede meydana gelen olumsuz hava koşulları, özellikle tarım arazilerinde hasar endişesini beraberinde getirdi.

ANİDEN BASTIRAN YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Göçeri Mahallesi'nde etkisini gösteren şiddetli yağış ve dolu, bazı noktalarda sel oluşmasına neden oldu. Kısa sürede etkili olan yağışlar nedeniyle su birikintileri meydana gelirken, tarım alanları da olumsuz etkilendi.

UZMANDAN TARIMSAL ZARAR UYARISI

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, yaşanan afetin ardından yaptığı değerlendirmede, bu dönemde gerçekleşen dolu ve aşırı yağışların tarımsal üretim açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından bölgedeki görüntüleri paylaşan Soylu, özellikle bitkisel üretimin hassas bir dönemden geçtiğini belirterek çiftçilerin karşı karşıya kalabileceği ekonomik kayıplara vurgu yaptı.

"ALLAH ÇİFTÇİMİZİ AFETLERDEN KORUSUN"

Prof. Dr. Soylu açıklamasında, "Konya Hüyük ilçesi Göçeri mahallesinde bugün ani bastıran dolu ve yağışların oluşturduğu sel görüntüleri.. Bu dönemde gerçekleşen yağışlar tarımsal açıdan ciddi zarar oluşturabilme potansiyeli olan dönemdeyiz.. Allah çiftçimizi afetlerden korusun inşallah.'' ifadelerini kullandı.

(Cumali Özer)