KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR



KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1359512

1- İdarenin 1.1. Adı : KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Horozluhan Mahallesi Abdül Basri Sokak No:4 SELÇUKLU/KONYA 1.3. Telefon numarası : 03323104000 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 12.08.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Konya İl Sağlık Müdürlüğü - İhale Salonu



3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) ALIMI 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Sobalık Kömür: 65.000 Kg, Fındık Kömür: 155.250 Kg, Çam Odunu: 34.750 Kg,

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Konya İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesisleri (Teslim miktarları ve yerleri Katı Yakıt (Kömür ve Odun) Dağıtım Listesinde belirtilmiştir. ) 3.4. Süresi/teslim tarihi : 1-Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakip idarenin belirleyeceği tarih ve teslim programına göre peyderpey alımı yapılacaktır. 2-Kömür ve/veya Odun idarenin talebine istinaden en geç 10(On) takvim günü içerisinde talep edilen yere yüklenici firma tarafından teslim edilecektir. 3-İdarenin başka bir talebi olmaması halinde, Kömür ve/veya Odunlar, gündüz ve mesai saatleri içinde muayene ve kabul komisyonu üyeleri veya idare tarafından görevlendirilecek kişiler tarafından teslim alınacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.



4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Katı Yakıt Satış İzin Belgesi 4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: Uygunluk Kayıt Belgesi



5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



