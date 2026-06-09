Konya’da oğlunu kaybeden Recep Konuk’tan açıklama

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili, PANKOBİRLİK Eski Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk ve ailesi, vefat eden oğulları Fatih Konuk için yayımladıkları mesajla, acılarını paylaşan ve taziye dileklerini ileten herkese teşekkür etti.

ZOR GÜNLERİNDE YALNIZ BIRAKMAYANLARA TEŞEKKÜR

Konuk Ailesi tarafından yayımlanan teşekkür mesajında, merhum Fatih Konuk'un vefatı dolayısıyla cenaze törenine katılan, telefonla arayarak veya çeşitli yollarla taziyelerini ileten tüm dostlara, akrabalara ve sevenlere şükran duyguları ifade edildi. Aile, bu zor süreçte kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek desteklerin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirtti.

DEVLET ERKANI VE PROTOKOLE MİNNET

Mesajda, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere önceki dönem TBMM başkanları, başbakanlar, bakanlar, siyasi parti genel başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda devlet görevlisine teşekkür edildi. Ayrıca valiler, kaymakamlar, bürokratlar, yargı mensupları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma ve Emniyet Teşkilatı personelinin gösterdiği ilgi ve destekten dolayı minnet duyulduğu ifade edildi.

TARIM VE İŞ DÜNYASI DA UNUTULMADI

Konuk Ailesi, Fatih Konuk'un çalışma hayatı boyunca birlikte görev yaptığı kurum ve kuruluşları da teşekkür mesajında özel olarak andı. PANKOBİRLİK ve Pancar Ekicileri Kooperatifleri yöneticileri, şeker pancarı üreticileri, çiftçiler, Konya Şeker çalışanları, ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları, sendikalar, birlikler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine destekleri nedeniyle teşekkür edildi.

DUYGUSAL MESAJLA NOKTALANDI

Aile, mesajın sonunda Fatih Konuk'un çocukluk yıllarından üniversite hayatına, sosyal çevresinden iş yaşamına kadar yanında olan dostlarına ve çalışma arkadaşlarına özel teşekkürlerini iletti. Mesajda, "Fatihalarını ve dualarını eksik etmeyen tüm dostlarımıza, büyüklerimize, kardeşlerimize ve arkadaşlarımıza samimi ve içten destekleri için en derin şükranlarımızı arz ederiz. Allah razı olsun” ifadelerine yer verildi.

Teşekkür mesajı, Zaferiye ve Recep Konuk, Hakan Konuk, Rukiye Konuk Er, Azra Konuk ve Duru Konuk tarafından Konuk Ailesi adına kamuoyuyla paylaşıldı.

(Meltem Aslan)