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KONYA Haberleri

Konya’da deprem oldu!

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

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Konya’da deprem oldu!

Konya'nın Karatay ilçesinde 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın yer verdiği bilgiye göre sarsıntı saat 21.10'da kaydedildi. Depremin merkez üssünün Karatay ilçesine bağlı Yarma Mahallesi olduğu bildirildi.

Yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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