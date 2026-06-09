Ünlü isimler Konya’ya geliyor! Başkan tarihleri duyurdu

Konya'nın Beyşehir ilçesi Belediye Başkanı Adil Bayındır, bu yıl 18'incisi düzenlenecek Beyşehir Göl Festivali'nin konser programını kamuoyuyla paylaştı. 22-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, birbirinden ünlü sanatçılar Beyşehirlilerle buluşacak.

FESTİVAL 22 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Beyşehir'in geleneksel etkinlikleri arasında yer alan Beyşehir Göl Festivali, bu yıl da müzik ve eğlence dolu programıyla dikkat çekiyor. Festival kapsamında düzenlenecek konserler, 22 Temmuz tarihinde başlayacak ve 26 Temmuz'a kadar devam edecek.

ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Festival programına göre, 22 Temmuz'da Eypio, 23 Temmuz'da Gökhan Namlı, 24 Temmuz'da Derya Uluğ, 25 Temmuz'da Emre Fel ve 26 Temmuz'da Semicenk Beyşehirli hayranlarıyla buluşacak. Konserlerin tamamı saat 22.00'de Vuslat Parkı'nda gerçekleştirilecek.

BAŞKAN BAYINDIR'DAN DAVET

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, festivalin ilçenin kültürel ve sosyal hayatına önemli katkılar sunduğunu belirterek, etkinliğin birlik ve beraberlik duygularını da güçlendirdiğini ifade etti. Bayındır, tüm vatandaşları ve şehir dışından gelecek misafirleri festivale davet etti.

"18. BEYŞEHİR GÖL FESTİVALİ'NDE BULUŞALIM"

Festival heyecanını paylaşan Başkan Bayındır, yaptığı açıklamada,

"Kıymetli hemşehrilerim;

Beyşehir'imizin kültürel ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olan Beyşehir Göl Festivali'mizin 18'incisini, 22-26 Temmuz tarihleri arasında hep birlikte gerçekleştireceğiz.

Beyşehir Gölü'nün eşsiz atmosferinde düzenleyeceğimiz festivalimizde birbirinden değerli sanatçılarımızı sizlerle buluşturacağız.

22 Temmuz – Eypio

23 Temmuz – Gökhan Namlı

24 Temmuz – Derya Uluğ

25 Temmuz – Emre Fel

26 Temmuz – Semicenk

Festivalimizin sunuculuğunu Muhammet Büyüktepe üstlenecek, tüm konserlerimiz saat 22.00'de Vuslat Parkı'nda gerçekleştirilecektir.

Festivalimizle ilgili özellikle belirtmek isterim ki, organizasyon Atik Stage - Celal Atik Organizasyon ve sponsorlarımızın destekleriyle gerçekleştirilecek olup belediyemizin bütçesinden herhangi bir harcama yapılmayacaktır.

Amacımız; hemşehrilerimizi ve şehrimize gelecek misafirlerimizi Beyşehir'in güzellikleriyle buluşturmak, esnafımıza ve ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak bu güzel organizasyonu hep birlikte yaşamaktır.

Müziğin, eğlencenin ve festival coşkusunun buluşacağı 18. Beyşehir Göl Festivali'ne tüm hemşehrilerimizi davet ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.'' ifadelerini kullandı

(Meltem Aslan)