GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,241 TL
EURO
53,325 TL
STERLİN
61,931 TL
GRAM
6.410 TL
ÇEYREK
10.560 TL
YARIM
20.863 TL
CUMHURİYET
41.533 TL
KONYA Haberleri

Ünlü isimler Konya’ya geliyor! Başkan tarihleri duyurdu

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Ünlü isimler Konya’ya geliyor! Başkan tarihleri duyurdu

Konya'nın Beyşehir ilçesi Belediye Başkanı Adil Bayındır, bu yıl 18'incisi düzenlenecek Beyşehir Göl Festivali'nin konser programını kamuoyuyla paylaştı. 22-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, birbirinden ünlü sanatçılar Beyşehirlilerle buluşacak.

FESTİVAL 22 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Beyşehir'in geleneksel etkinlikleri arasında yer alan Beyşehir Göl Festivali, bu yıl da müzik ve eğlence dolu programıyla dikkat çekiyor. Festival kapsamında düzenlenecek konserler, 22 Temmuz tarihinde başlayacak ve 26 Temmuz'a kadar devam edecek.

ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Festival programına göre, 22 Temmuz'da Eypio, 23 Temmuz'da Gökhan Namlı, 24 Temmuz'da Derya Uluğ, 25 Temmuz'da Emre Fel ve 26 Temmuz'da Semicenk Beyşehirli hayranlarıyla buluşacak. Konserlerin tamamı saat 22.00'de Vuslat Parkı'nda gerçekleştirilecek.

BAŞKAN BAYINDIR'DAN DAVET

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, festivalin ilçenin kültürel ve sosyal hayatına önemli katkılar sunduğunu belirterek, etkinliğin birlik ve beraberlik duygularını da güçlendirdiğini ifade etti. Bayındır, tüm vatandaşları ve şehir dışından gelecek misafirleri festivale davet etti.

"18. BEYŞEHİR GÖL FESTİVALİ'NDE BULUŞALIM"

Festival heyecanını paylaşan Başkan Bayındır, yaptığı açıklamada,

"Kıymetli hemşehrilerim;
Beyşehir'imizin kültürel ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olan Beyşehir Göl Festivali'mizin 18'incisini, 22-26 Temmuz tarihleri arasında hep birlikte gerçekleştireceğiz.
Beyşehir Gölü'nün eşsiz atmosferinde düzenleyeceğimiz festivalimizde birbirinden değerli sanatçılarımızı sizlerle buluşturacağız.
22 Temmuz – Eypio
23 Temmuz – Gökhan Namlı
24 Temmuz – Derya Uluğ
25 Temmuz – Emre Fel
26 Temmuz – Semicenk
Festivalimizin sunuculuğunu Muhammet Büyüktepe üstlenecek, tüm konserlerimiz saat 22.00'de Vuslat Parkı'nda gerçekleştirilecektir.
Festivalimizle ilgili özellikle belirtmek isterim ki, organizasyon Atik  Stage - Celal Atik Organizasyon ve sponsorlarımızın destekleriyle gerçekleştirilecek olup belediyemizin bütçesinden herhangi bir harcama yapılmayacaktır.
Amacımız; hemşehrilerimizi ve şehrimize gelecek misafirlerimizi Beyşehir'in güzellikleriyle buluşturmak, esnafımıza ve ilçemizin tanıtımına katkı sağlayacak bu güzel organizasyonu hep birlikte yaşamaktır.
Müziğin, eğlencenin ve festival coşkusunun buluşacağı 18. Beyşehir Göl Festivali'ne tüm hemşehrilerimizi davet ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.'' ifadelerini kullandı 

(Meltem Aslan) 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER