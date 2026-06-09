Konyalı şehit iffaiye eri Mehmet Tekeli son yolculuğuna uğurlandı

Konya’nın Karatay ilçesinde bulunan bir mobilya imalat fabrikasında çıkan yangına müdahale sırasında şehit olan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeli Mehmet Tekeli için Konya Büyükşehir Belediyesi Sancak İtfaiye Merkezi’nde tören düzenlendi. Tekeli, Konya protokolünün de katıldığı törende yakınları ve mesai arkadaşlarının gözyaşları arasında defnedilmek üzere baba ocağı Sarayönü Gözlü Mahallesi’ne uğurlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kelimelerin kifayetsiz kaldığını belirterek, “Mehmet Tekeli kardeşimiz kendi canını hiçe sayıp, hemşehrilerimizin canını ve malını kurtarmak adına büyük bir kahramanlık göstererek, kendini ateşlerin içine atarak, adeta feda-yı can eylemiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Başta kahraman itfaiyecilerimiz ve ailesi olmak üzere tüm Konyalı hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum” dedi. Şehit Mehmet Tekeli’nin naaşı, Konya’daki törenin ardından memleketi Gözlü Mahallesi’nde dualarla toprağa verildi.

Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan fabrika yangınına müdahale sırasında şehit olan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeli Mehmet Tekeli için uğurlama töreni düzenlendi.

Şehit İtfaiyeci Mehmet Tekeli için Konya Büyükşehir Belediyesi Sancak İtfaiye Merkezi'nde gerçekleştirilen törende duygu dolu anlar yaşandı. Şehit itfaiye erinin annesi, babası, eşi ve çocukları ile uzun yıllar birlikte görev yaptığı itfaiye personeli tören boyunca duygularına hâkim olamadı.

Törene, Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Hava Savunma ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Kazım Küçükçöğen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki itfaiye teşkilatlarının personelleri, ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

"KELİMELERİN KİFAYETSİZ KALDIĞI, YÜREĞİMİZİN DERİN BİR ACIYLA SARSILDIĞI BİR ZAMANDAYIZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, itfaiyeciliğin, zor, meşakkatli ama bir o kadar da ulvi bir görev olduğunu belirterek, "Kelimelerin kifayetsiz kaldığı, yüreğimizin derin bir acıyla sarsıldığı bir zamandayız. 2014 yılından itibaren birlikte çalıştığımız değerli şehidimiz Mehmet Tekeli kardeşimiz kendi canını hiçe sayıp, hemşehrilerimizin canını ve malını kurtarmak adına büyük bir kahramanlık göstererek, kendini ateşlerin içine atarak, adeta feda-yı can eylemiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta kahraman itfaiyecilerimiz ve ailesi olmak üzere tüm Konyalı hemşehrilerimize baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

"ŞEHİDİMİZİN AİLESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZİN AİLESİDİR, ONUN BİZE EMANETİDİR”

Şehidin ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyen Başkan Altay, "İtfaiye Teşkilatımız başta Hatay olmak üzere kahramanca görevlerini icra etti. Bugün de bir kahraman arkadaşlarını, şehidimizi ebediyete uğurluyorlar. Rabbim tüm itfaiyecilerimizi, emniyet mensuplarımızı her türlü afetten, beladan korusun inşallah. Şehidimizin ailesi ve sevenleri bundan sonra Büyükşehir Belediyemizin ailesidir, onun bize emanetidir. Değerli ailesine, annesine, babasına ve evlatlarına tekrar başsağlığı diliyorum. Mehmet Tekeli kardeşimiz şehitlik mertebesine ulaştı, Rabbim bizleri şefaatinden mahrum etmesin. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” dedi.

Şehit Tekeli, İl Müftüsü Ali Öge'nin yaptığı dua sonrası defnedilmek üzere baba ocağı olan Sarayönü ilçesine bağlı Gözlü Mahallesi'ne uğurlandı.

BABA OCAĞINDA GÖZYAŞLARI İÇİNDE KARŞILANDI

Şehit Mehmet Tekeli'nin naaşı, Konya'daki törenin ardından memleketi Gözlü Mahallesi'ne getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu baba ocağında ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Yoğun katılımla gerçekleşen cenaze namazı sonrası şehit Tekeli, dualarla toprağa verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı bünyesinde 2014 yılından bu yana görev yapan Şehit Mehmet Tekeli, 1983 doğumlu, evli ve iki çocuk babasıydı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu