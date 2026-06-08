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KONYA Haberleri

Konya’da yangın faciası ! 1 İtfaiye eri şehit oldu

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü

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Konya’da yangın faciası ! 1 İtfaiye eri şehit oldu

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangında bir itfaiye eri şehit oldu. Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren mobilya imalat fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Fabrikada çalışan işçiler, yangının ilk anlarında malzemelerin bir kısmını dışarı çıkarmayı başardı.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Yangının büyümesinde fabrikanın dış cephesinde kullanılan sandviç panel sisteminin etkili olduğu öğrenildi. Alevlerin dış cepheyi sarmasının ardından paneller arasındaki yalıtım malzemeleri de tutuşunca yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

BİR İTFAİYE ERİ MAHSUR KALDI

Söndürme çalışmaları sırasında itfaiye eri Mehmet Tekeli fabrikanın içerisinde mahsur kaldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yaralı olarak kurtarılan itfaiyeci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DUMANDAN ETKİLENENLERE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen iki itfaiye eri ile bir sivil vatandaş da sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Belediyelere ait su tankerleri ve AKOM ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Söndürme çalışmaları sırasında fabrikanın içerisinde mahsur kalan itfaiye eri Mehmet Tekeli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haber, mesai arkadaşları ve yakınlarını yasa boğdu.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

VALİ AKIN, EMNİYET MÜDÜRÜ KOÇ VE BAŞKAN ALTAY ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Yetkililerden bilgi alan Akın ve Altay, ekiplerin sahadaki müdahale sürecini yakından izledi.

 

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