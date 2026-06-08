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KONYA Haberleri

Konya’da fabrika yangınında 1 şehit! Yangın neden çıktı?

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
Konya’da fabrika yangınında 1 şehit! Yangın neden çıktı?

Karatay ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangında bir itfaiye eri şehit oldu. 

Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren mobilya imalat fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Fabrikada çalışan işçiler, yangının ilk anlarında bazı malzemeleri dışarı çıkarmayı başardı.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Yangının büyümesinde fabrikanın dış cephesinde kullanılan sandviç panel sisteminin etkili olduğu belirtildi. Paneller arasındaki yalıtım malzemelerinin tutuşmasıyla alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

"KOMPRESÖR PATLADI” İDDİASI

Yangının çıkış nedenine ilişkin ilk değerlendirmelerde fabrikanın içinde bulunan bir kompresörün patlamış olabileceği iddia edildi. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı teknik inceleme sonucunda netleşecek.

İTFAİYE ERİ MAHSUR KALDI

Söndürme çalışmaları sırasında itfaiye eri Mehmet Tekeli fabrikanın içerisinde mahsur kaldı. Ekiplerin yoğun çabasıyla yaralı olarak çıkarılan Tekeli, hastaneye kaldırıldı.

ACI HABER GELDİ

Hastanede tedavi altına alınan itfaiye eri Mehmet Tekeli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haber, mesai arkadaşlarını ve ailesini yasa boğdu.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

VALİ AKIN, EMNİYET MÜDÜRÜ KOÇ VE BAŞKAN ALTAY ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Yetkililerden bilgi alan Akın ve Altay, ekiplerin sahadaki müdahale sürecini yakından izledi.

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