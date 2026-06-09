Konya’da yanan mobilya fabrikasının son hali! İtfaiye eri burada şehit oldu

Konya’nın Karatay ilçesinde çıkan ve bir itfaiye erinin şehit olduğu yangının ardından mobilya fabrikasının son hali görüntülendi.

Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan ve bir itfaiye erinin şehit olduğu yangının ardından mobilya fabrikası kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından ortaya çıkan görüntüler, facianın boyutunu gözler önüne serdi.

NE OLMUŞTU?

Karatay ilçesinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangında bir itfaiye eri şehit oldu. Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren mobilya imalat fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

BİR İTFAİYE ERİ MAHSUR KALDI

Söndürme çalışmaları sırasında itfaiye eri Mehmet Tekeli fabrikanın içerisinde mahsur kaldı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yaralı olarak kurtarılan itfaiyeci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DUMANDAN ETKİLENENLERE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen iki itfaiye eri ile bir sivil vatandaş da sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Belediyelere ait su tankerleri ve AKOM ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Söndürme çalışmaları sırasında fabrikanın içerisinde mahsur kalan itfaiye eri Mehmet Tekeli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haber, mesai arkadaşları ve yakınlarını yasa boğdu.

VALİ AKIN, EMNİYET MÜDÜRÜ KOÇ VE BAŞKAN ALTAY ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Yetkililerden bilgi alan Akın ve Altay, ekiplerin sahadaki müdahale sürecini yakından izledi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Fabrikada çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

SON HALİ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Sedirler Caddesi'nde bulunan mobilya üretim tesisinde çıkan ve bir itfaiye erinin şehit olduğu yangının ardından fabrikanın son durumu görüntülendi.

Olayla ilgili ise geniş çaplı soruşturma başlatılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

(Berna Ata)