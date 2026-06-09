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KONYA Haberleri

Konya Emniyeti trafik magandalarına geçit vermedi! Sosyal medyadaki görüntülerle yakalandılar

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya Emniyeti trafik magandalarına geçit vermedi! Sosyal medyadaki görüntülerle yakalandılar
​Konya’da sosyal medyaya düşen görüntüleri ihbar kabul eden Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, 3 farklı olayda kural ihlali yaparak trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüyü tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, sosyal medyada infial yaratan trafik ihlali görüntülerini anında incelemeye aldı. Farklı noktalarda gerçekleşen olaylarda; yolu kapatan düğün konvoyundan, ters yönde ilerleyen araçlara kadar trafik güvenliğini hiçe sayan magandalara geçit verilmedi.

DÜĞÜN KONVOYUYLA YOLU KAPATAN SÜRÜCÜYE AĞIR CEZA

Saat 13.15 sıralarında Saraçoğlu Caddesi üzerinde seyreden bir düğün konvoyunun, karayolunu trafiğe kapattığı anların sosyal medyaya yansıması üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda aracın sürücüsü olduğu tespit edilen M.Ö. yakalandı.

Şahsa, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun (karayolunu kısmen trafiğe kapatmak) maddesi gereğince 90.000 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine ve aracına 60 gün süreyle el konulurken, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

KURALLARI HİÇE SAYAN ÇEKİCİYE CEZA YAĞDI

Aynı gün saat 15.00 sularında Fetih Caddesi üzerinde kuralsız hareketler sergileyen çekicinin sürücüsü olduğu tespit edilen M.K.'ya; yönetmelikte öngörülen sayıda plaka takmamak, bozuk veya teknik şartlara aykırı korna kullanmak ve trafik güvenliği kurallarına uymamak maddelerinden toplam 7.319 ₺ idari para cezası kesildi.

BÖLÜNMÜŞ YOLDA TERS YÖNDE GİTTİ, CEZADAN KAÇAMADI

Gece saat 22.15 sıralarında ise Mehmet Arif Bey Sokak'ta trafik güvenliğini tehlikeye atan bir başka ihlal yaşandı. Sosyal medyadaki videoyu inceleyen ekipler, bölünmüş yolda ters istikamette ilerleyen aracı tespit etti. Araç sürücüsü Ö.S.'ye, ters yönde gitmek ve trafik güvenliği kurallarına uymamaktan toplam 21.000 ₺ para cezası uygulandı.

DENETİMLER TAVİZSİZ SÜRECEK

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan, trafik akışını engelleyen ve kuralları hiçe sayan sürücülere yönelik denetimlerin hem sahada hem de sanal devriyeler aracılığıyla aralıksız devam edeceğini vurguladı.

(Ali Asım Erdem)

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