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KONYA Haberleri

Konya’da fabrikada yangın! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı

Berna Ata
İnternet Editörü

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Konya’da fabrikada yangın! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
Konya’nın Karatay ilçesi Sedirler Caddesi’nde faaliyet gösteren bir mobilya imalat fabrikasında yangın çıktı.

Yangın, Karatay ilçesi Sedirler Caddesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi üzerinde bulunan mobilya imalatı yapılan fabrikada meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre yangının çıktığı fabrikanın içerisinde mobilya üretiminde kullanılan çok sayıda sünger bulunduğu bildirildi.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. 

İşçiler malzemelerin bir kısmını dışarı taşıdı

Yangının fark edilmesinin ardından fabrikada bulunan işçiler, malzemelerin bir kısmını dışarı çıkardı.

Yangının etkisini artırmasında fabrikanın dış cephesinde kullanılan sandviç panel sisteminin önemli rol oynadığı öğrenildi. Alevlerin dış cephe kaplamasına ulaşmasının ardından panellerin arasında bulunan yalıtım malzemeleri de yanmaya başladı.

Yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla yangının hızla yayıldığı belirtilirken, itfaiye ekipleri alevlerin üretim alanının tamamına ve çevredeki bölümlere sıçramaması için yoğun bir mücadele yürüttü. 

BİR İTFAİYECİ İÇERİDE KALDI

Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye erinin fabrikanın içerisinde mahsur kaldığı öğrenildi.

YARALI OLARAK ÇIKARILDI

Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar sürerken, içeride mahsur kalan itfaiye erinin ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Söndürme çalışmaları sırasında fabrikanın içerisinde mahsur kalan itfaiye eri Mehmet Tekeli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Acı haber, mesai arkadaşları ve yakınlarını yasa boğdu.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI 

Belediyelere ait su tankerleri ile AKOM ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Uzun süren müdahalenin ardından yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken, ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

VALİ AKIN, EMNİYET MÜDÜRÜ KOÇ VE BAŞKAN ALTAY ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ
Konya Valisi İbrahim Akın, Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bölgeye gelerek yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Yetkililerden bilgi alan Akın ve Altay, ekiplerin sahadaki müdahale sürecini yakından izledi.

(Berna Ata)

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