Konyalı genç imam hayatını kaybetti! 2 Şehri üzen kayıp

Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Salman Elmalık Camii İmam-Hatibi Konyalı Muhammet Çevik, izinli olarak bulunduğu memleketi Konya'da geçirdiği ani kalp krizi sonucu 29 yaşında hayatını kaybetti.

Genç yaşta gelen vefat haberi, ailesi başta olmak üzere görev yaptığı cami cemaati ve din görevlileri camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Edinilen bilgilere göre Muhammet Çevik, izinli olarak bulunduğu Konya'da aniden rahatsızlandı. Yapılan müdahalelere rağmen kalp krizi nedeniyle kurtarılamadığı öğrenildi.

CAMİA VE YAKIN ÇEVRESİNDE BÜYÜK ÜZÜNTÜ

Acı haber, görev yaptığı Akkuş ilçesi başta olmak üzere din görevlileri camiasında derin üzüntü yarattı. Mesai arkadaşları ve sevenleri, genç yaşta gelen vefat nedeniyle büyük bir şok yaşadı.

CENAZE PROGRAMI

Merhum Muhammet Çevik'in cenazesinin, Konya'da ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği bildirildi. Ailesine, yakınlarına ve tüm Diyanet camiasına başsağlığı dilekleri iletildi.

(Meltem Aslan)