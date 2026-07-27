Selçuklu Belediyesin’den unutulmaz 2000’ler konseri

Selçuklu Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Selçuklu Sanat Akademisi tarafından düzenlenen 2000’ler Türkçe Pop Konseri, Ecdat Parkı’nda müzikseverlere nostalji ve eğlenceli dolu bir akşam yaşattı.

Selçuklu Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Selçuklu Sanat Akademisi tarafından düzenlenen 2000'ler Türkçe Pop Konseri, Ecdat Parkı'nda müzikseverlere nostalji ve eğlenceli dolu bir akşam yaşattı.

Yoğun katılımla gerçekleşen konserde, akademide eğitim alan kursiyerlerden oluşan topluluk, 2000'li yıllara damga vuran birbirinden güzel ve sevilen eserleri seslendirdi. Katılımcılar, hafızalarda yer edinen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Açık havada gerçekleşen konser, her yaştan vatandaşın ilgisini görürken havai fişek gösterisi ile de Ecdat Parkı renkli görüntülere sahne oldu. Müzik dolu gecede vatandaşlar hem nostaljiyi yeniden yaşadı hem de yaz akşamının tadını aileleriyle birlikte çıkardı.

Başkan Pekyatırmacı, "Selçuklu'da kültür ve sanatı hayatın merkezinde tutuyoruz”

Selçuklu Belediyesi'nin, sanatı toplumun her kesimine ulaştırmak ve kültürel yaşamı zenginleştirmek amacıyla bu tür etkinliklerle vatandaşları buluşturmaya devam ettiğini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu'da kültür ve sanatı hayatın merkezinde tutmaya devam ediyor, bu anlayış doğrultusunda yıl boyunca birçok kültür ve sanat etkinliği düzenliyoruz. Bugün burada da görüyoruz ki vatandaşlarımız sanata büyük ilgi gösteriyor ve bu alanda oldukça duyarlı. Bizler de bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak, hemşehrilerimizin keyifli ve kaliteli vakit geçirebilmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz konserlere bir yenisini daha ekledik. Selçuklu Belediyesi Sanat Akademimizde eğitim alan kursiyerlerimizin ve eğitmenlerimizin hazırladığı bu güzel konserle hemşehrilerimize unutulmaz bir yaz akşamı yaşattık. Ecdat Parkı'nda oluşan bu güzel ve yoğun atmosfer, kültür ve sanat etkinliklerimizin vatandaşlarımız tarafından ne kadar benimsendiğinin en güzel göstergesi oldu. Selçuklu Belediyesi olarak farklı yaş gruplarına hitap eden kültür ve sanat programlarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu