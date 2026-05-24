Konya’da Kurban Bayramı öncesi sıkı denetim! Hayvan sevkleri mercek altında

​Kurban Bayramı öncesinde Konya’da hayvan hareketliliğinin artmasıyla birlikte denetimler de hız kazandı. Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gerçekleştirilen yol kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Yapılan açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir kurbanlıklara ulaşabilmesi için denetimlerin titizlikle devam ettiği belirtildi.

Gerçekleştirilen denetimlere, Duran Seçen, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Yavuz Küçükkaya ile Selçuklu İlçe Müdürü Tahir Külahçı de katıldı.

Ekipler, Selçuklu ilçesinde yürütülen yol denetimlerinde teknik personelin çalışmalarını yerinde inceledi.

Kurban Bayramı öncesinde yapılan kontroller kapsamında;

Hayvan sevk belgeleri, Küpe ve kimlik bilgileri, Nakil araçlarının uygunluğu, Hayvan refahı kuralları, Taşıma şartlarının mevzuata uygunluğu tek tek inceleniyor.

Yetkililer, denetimlerin hem hayvan sağlığının korunması hem de kaçak ve kayıt dışı hayvan hareketlerinin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Amaç sağlıklı ve güvenli bir bayram

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin temel amacının üreticilerin ve vatandaşların huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmesini sağlamak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenilir ve mevzuata uygun hayvanlara ulaşabilmesi için il genelindeki denetimler aralıksız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kurbanlık satış ve sevk hareketliliğinin artmasıyla birlikte ekiplerin sahadaki çalışmalarını bayram öncesinde daha da yoğunlaştırması bekleniyor.

(Cumali Özer)