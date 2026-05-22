Konya’yı sağanak vurdu! Bu bölgede yollar göle döndü araçlar suya gömüldü

Konya’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan ve Genç Osman Çevre Yolu'na bağlantı sağlayan noktada etkili olan sağanak yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle bazı bölümler adeta göle döndü.
Ulaşımda aksamalar yaşandı
Yağışın ardından yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Birçok araç suyla kaplanan noktalarda mahsur kalırken, bazı araçlar ise birikintilerin içerisinde kaldı.
Araçlar su birikintileri arasında kaldı
Sağanağın şiddetini artırdığı Akşemsettin ve Esenler Mahallesi çevresinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yollarda oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, bazı otomobillerin ise su seviyesinin yükselmesiyle büyük ölçüde su içerisinde kaldığı görüldü.
Yağışın etkili olduğu bölgelerde trafik akışı zaman zaman ciddi şekilde yavaşladı, bazı noktalarda ise araç yoğunluğu oluştu. Yaşanan anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.
