GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,740 TL
EURO
53,136 TL
STERLİN
61,603 TL
GRAM
6.661 TL
ÇEYREK
10.945 TL
YARIM
21.691 TL
CUMHURİYET
43.114 TL
KONYA Haberleri

AKOM DUYURDU | Konya’da gece saatlerinde bu yol kapanacak

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

AKOM DUYURDU | Konya’da gece saatlerinde bu yol kapanacak
Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, şehir genelinde gerçekleştirilecek yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda yol daraltma ve yol kapama uygulanacağı duyuruldu. Detaylar haberimizde...

Konya'da sürücüleri ilgilendiren yeni bir yol kapatma duyurusu yapıldı. Çalışmalar kapsamında Sivaslı Ali Kemal Caddesi üzerinde belirli bir bölüm geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Çalışma hangi bölgede yapılacak?

Yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Sivaslı Ali Kemal Caddesi üzerindeki Aziz Mahmud Hüdai Caddesi ile Meram Yaka Caddesi arasındaki bölüm, Meram Yeni Yol istikameti yönünde trafiğe kapatılacak.

Yol kapatma tarih ve saatleri belli oldu

Konya AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre çalışma; 22-23 Mayıs 2026 tarihlerinde 23.00 – 07.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu süre boyunca ilgili güzergâhta araç geçişine izin verilmeyecek.

Sürücülere alternatif güzergâh uyarısı

Yetkililer, bölgede oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı sürücülerin dikkatli olmalarını istedi. Açıklamada, çalışmalardan etkilenmemek adına alternatif yolların tercih edilmesi gerektiği belirtildi.

Yapılacak yol bakım ve onarım çalışmalarının trafik akışını en az etkilemesi amacıyla gece saatlerinde planlandığı öğrenildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER