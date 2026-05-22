AKOM DUYURDU | Konya’da gece saatlerinde bu yol kapanacak

Konya'da sürücüleri ilgilendiren yeni bir yol kapatma duyurusu yapıldı. Çalışmalar kapsamında Sivaslı Ali Kemal Caddesi üzerinde belirli bir bölüm geçici olarak trafiğe kapatılacak.
Çalışma hangi bölgede yapılacak?
Yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Sivaslı Ali Kemal Caddesi üzerindeki Aziz Mahmud Hüdai Caddesi ile Meram Yaka Caddesi arasındaki bölüm, Meram Yeni Yol istikameti yönünde trafiğe kapatılacak.
Yol kapatma tarih ve saatleri belli oldu
Konya AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre çalışma; 22-23 Mayıs 2026 tarihlerinde 23.00 – 07.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Bu süre boyunca ilgili güzergâhta araç geçişine izin verilmeyecek.
YOL KAPAMA | YOL YAPIM ÇALIŞMASI— Konya AKOM (@KonyaAkom) May 22, 2026
Sürücülere alternatif güzergâh uyarısı
Yetkililer, bölgede oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı sürücülerin dikkatli olmalarını istedi. Açıklamada, çalışmalardan etkilenmemek adına alternatif yolların tercih edilmesi gerektiği belirtildi.
Yapılacak yol bakım ve onarım çalışmalarının trafik akışını en az etkilemesi amacıyla gece saatlerinde planlandığı öğrenildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılması bekleniyor.
(Berna Ata)