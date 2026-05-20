İzmir’de korkunç cinayet! Konyalı kadının yanmış cesedi bulundu

Cumali Özer
Muhabir

İzmir’in Torbalı ilçesinde meydana gelen olay, Konya’nın Akşehir ilçesinde büyük üzüntü yarattı. 73 yaşındaki Akşehirli Emine Dönmez’in yanmış halde bulunan cesediyle ilgili soruşturma sürüyor.

Torbalı ilçesi Yedi Eylül Mahallesi'nde, Fetret Çayı yakınındaki bir şantiye alanında vatandaşlar tarafından yanmış bir kadın cesedi bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

YANMIŞ CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, tamamen yanmış halde bulunan cesedin 73 yaşındaki Emine Dönmez'e ait olduğu tespit edildi. Talihsiz kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan Dilek D.'nin emniyette verdiği ilk ifadede suçlamaları reddettiği öğrenildi. Şüpheli, Emine Dönmez'i annesinin eski komşusu olarak tanıdığını ve görüşmeye devam ettiklerini söyledi.

ŞÜPHELİDEN DİKKAT ÇEKEN İFADE

İddiaya göre Dilek D., olay günü birlikte araçla dolaştıklarını belirterek, "Emine Dönmez, annemin eski komşusu olur. Kendisiyle bir süre beraber gezdik. Otomobilde seyir halindeyken bir anda rahatsızlandı ve şiddetle öksürmeye başladı. Ben de ona yardımcı olmak amacıyla sırtına vurdum. Sırtına vurunca ani hamleyle başını çarptı ve orada yaşamını yitirdi. O an çok büyük bir korku ve panik yaşadım. Ne yapacağımı bilemediğim için cesedini yakmaya karar verdim'' sözleriyle suçu itiraf etti.dedi.

Şüphelinin, korkuya kapılarak cesedi şantiye alanına götürüp ateşe verdiğini itiraf ettiği öne sürüldü. 

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dilek D., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK 

Ekiplerin olayla ilgili çok yönlü soruşturmayı sürdürdüğü öğrenilirken, Emine Dönmez'in cenazesinin Akşehir'de toprağa verilmesinin beklendiği bildirildi.

