Konya’nın eski müdürü en yakınını kaybetti!

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'in ablası Rukiye Yüksek yaşamını yitirdi. 66 yaşında hayatını kaybeden Rukiye Yüksek'in vefatı ailesi, yakınları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.
BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Edinilen bilgilere göre Rukiye Yüksek'in bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından Yüksek ailesine çok sayıda taziye mesajı iletildi.
CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM
Merhume için cenaze namazı, öğle namazına müteakip Sivrice Merkez Camii'nde kılındı. Düzenlenen cenaze törenine Numan Hatipoğlu, Ejder Açıkkapı, Semih Işıkver, Şahin Şerifoğulları ve Aydın Karan ile birlikte aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
DUALARLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Kılınan cenaze namazının ardından Rukiye Yüksek dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Maksut Yüksek, 30 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Ankara İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanmıştı.
