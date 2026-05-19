GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,616 TL
EURO
53,020 TL
STERLİN
61,249 TL
GRAM
6.661 TL
ÇEYREK
10.945 TL
YARIM
21.691 TL
CUMHURİYET
43.114 TL
GÜNCEL Haberleri

Mersin’de katliam! 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaralayan saldırgan yaşamını yitirdi

Mersin’de katliam! 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaralayan saldırgan yaşamını yitirdi
Mersin’in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde eski eşinin de aralarında olduğu 6 kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı sıkıştırıldığı bir evde yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi.

Mersin'de dün korkunç bir olay meydana geldi. 37 yaşındaki Metin Ö. isimli şahıs, Mersin'de dehşet saçtı.

1 yıl önce çalıştığı Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi'ndeki kasap ve lokantada tabanca ile ateş ederek çalışan Ahmet Ercan ile iş yeri sahibi Sabri Pan'ı öldürdü.

Bununla kalmayan şahsın, eski eşini de katlettiği ortaya çıktı.

TIR ŞOFÖRÜNÜ DE VURDU

Olay yerinden beyaz renkli otomobiliyle kaçan şüpheli, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu da vurarak öldürdü.

ESKİ EŞİNİ YOLDA YAKALADI

Kaçmaya devam eden şüpheli, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen eski eşi Arzu Özden'i tabanca ile vurarak, Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca'yı ise motosikletle şarampole yuvarlayarak öldürdü.

8 KİŞİYİ YARALADI

Kaçmaya devam eden şüpheli, Karakütük Mahallesi'nde çobanlık yapan gençlerden Yusuf Oktay'ı öldürdü.

Şüpheli, saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişiyi de yaraladı.

Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi başta olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

HER YERDE ARANMAYA BAŞLADI

6 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı vahşetin ardından şüphelinin yakalanması için bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için helikopter destekli çalışmalar sürerken, zanlının kaçtığı otomobile Karakütük Mahallesi kırsalında ulaşıldı.

Ormanlık alana kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için operasyon sabah kadar sürdü.

ÖLDÜ

Jandarma ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında, şüphelinin Karakütük Mahallesi'nin kırsalında Çokak mevkiinde bir evde olduğunu belirledi.

Yapılan operasyonda şüpheli, yakalanacağını anlayınca yanındaki silahla yaşamını yitirdi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi; 

"18.05.2026 tarihinde saat 13.52'de gelen ihbarla, Tarsus ilçemiz Kadelli Mahallesinde silahlı saldırı olayı meydana geldiği bilgisi alınmıştır.

İhbarın ardından güvenlik ve sağlık birimlerimiz süratle olay yerine sevk edilmiş; yürütülen ilk incelemelerde saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şahsın olay yerinden araçla ayrılarak farklı noktalarda vatandaşlarımıza yönelik silahlı saldırılarda bulunduğu saptanmıştır.

Olaylar sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri ilgili sağlık kuruluşlarında sürmektedir.

Şüpheli şahsın, yasaklı madde bağımlılığı kaynaklı birçok kez hastane girişlerinin ve çeşitli psikiyatrik tanılarının olduğu tespit edilmiştir.

Olayla ilgili çalışmalar güvenlik birimlerimizce titizlikle sürdürülmekte olup, adli ve idari süreç devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER