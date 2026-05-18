Konya’da kayıp olarak aranıyordu! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde kayıp olarak aranan bir şahsa ilişkin yürütülen soruşturmada cinayet şüphesi ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Cihanbeyli ilçesinde 27 Haziran 2025 tarihinde kayıp başvurusu yapılan M.B. isimli şahsın bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından kapsamlı teknik ve fiziki incelemeler yürütüldü.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, olayının şüphelisinin M.T. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

TÜM İLETİŞİMİ O GÜN KESİLDİ

İncelemelerde, kayıp olarak aranan M.B. ile şüpheli M.T.'nin olay günü birlikte hareket ettiği, M.B.'nin aynı gün akşam saatlerinden sonra ise tüm iletişiminin kesildiği belirlendi.

DELİLLERİ GİZLEMİŞ

Şüphelinin olay sonrası tek başına hareket ettiği ve delilleri gizlemeye yönelik girişimlerde bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi. Ayrıca kriminal incelemeler ve DNA analizleri sonucunda elde edilen bulguların M.B.'ye ait olduğu, teknik ve fiziki delillerin birbiriyle örtüştüğü belirtildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin, kayıp olarak aranan M.B.'ye ait olduğu tespit edildi. Öte yandan, başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu belirlenen M.T. hakkında ise "Kasten Öldürme” suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

(Berna Ata)