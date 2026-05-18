GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,595 TL
EURO
53,105 TL
STERLİN
61,125 TL
GRAM
6.688 TL
ÇEYREK
10.991 TL
YARIM
21.780 TL
CUMHURİYET
43.292 TL
GÜNCEL Haberleri

Konya’da kayıp olarak aranıyordu! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da kayıp olarak aranıyordu! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Cihanbeyli ilçesinde 27 Haziran 2025 tarihinde kayıp olarak aranan M.B. isimli şahsa ilişkin dosyada yeni gelişme yaşandı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde kayıp olarak aranan bir şahsa ilişkin yürütülen soruşturmada cinayet şüphesi ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Cihanbeyli ilçesinde 27 Haziran 2025 tarihinde kayıp başvurusu yapılan M.B. isimli şahsın bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından kapsamlı teknik ve fiziki incelemeler yürütüldü.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, olayının şüphelisinin M.T. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

TÜM İLETİŞİMİ O GÜN KESİLDİ

İncelemelerde, kayıp olarak aranan M.B. ile şüpheli M.T.'nin olay günü birlikte hareket ettiği, M.B.'nin aynı gün akşam saatlerinden sonra ise tüm iletişiminin kesildiği belirlendi.

DELİLLERİ GİZLEMİŞ

Şüphelinin olay sonrası tek başına hareket ettiği ve delilleri gizlemeye yönelik girişimlerde bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi. Ayrıca kriminal incelemeler ve DNA analizleri sonucunda elde edilen bulguların M.B.'ye ait olduğu, teknik ve fiziki delillerin birbiriyle örtüştüğü belirtildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin, kayıp olarak aranan M.B.'ye ait olduğu tespit edildi. Öte yandan, başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu belirlenen M.T. hakkında ise "Kasten Öldürme” suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER