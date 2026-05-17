Konya Şehir Parkı’nda bir kişi sigara vermediği için bıçaklandı!

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Şehir Parkı'nda çıkan tartışma kanlı bitti.
SİGARA VERMEDİ DİYE BIÇAKLANDI
İddiaya göre, parkta oturan 16-17 yaşlarındaki bir genç, sigara vermediği gerekçesiyle başka bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç, ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Öte yandan saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şahsın, olay sırasında güvenlik görevlilerine de kafa tuttuğu iddia edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, parkta yaşanan kavga kısa süreli paniğe neden oldu. Parkın içine kaçan şüpheliyi polis ekipleri arıyor.
