Başkan Altay’a İbn Haldun Üniversitesi’nden gençlik projeleri ödülü

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek gençlik projeleri İbn Haldun Üniversitesi tarafından dördüncüsü düzenlenen “İbn Haldun Akademi ‘26 Tema Ödülü”ne layık görüldü. İbn Haldun Akademi Kapanış Programı ve Ödül Töreni’nde İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan’dan ödülü alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kapsül Teknoloji Platformundan Sosyal İnovasyon Ajansı’na kadar gençlerimize fırsatlar sunmaya gayret ediyoruz. Bunun bir üniversite tarafından görülüp takdir edilmesinden duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek isterim. Ben tüm arkadaşlarım ve Konya halkı adına İbn Haldun Üniversitesi Rektörümüze ve mütevelli heyetimize teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İstanbul Süleymaniye Külliyesi'nde düzenlenen İbn Haldun Akademi Kapanış Programı ve Ödül Töreni'ne katılarak ödülü İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan'dan aldı.


 
"KONYA ÖZEL BİR ŞEHİR”
 
Ödül töreninde konuşan Başkan Altay, "Konya özel bir şehir. 10 bin yıldır şehir hayatını idame ettirmiş dünya üzerindeki ender yerleşim yerlerinden birisi. Bu 10 bin yıllık tarih yolculuğu boyunca Anadolu'da hangi medeniyet hüküm sürmüşse Konya o medeniyetin en önemli şehirlerinden birisi olmuş ama en parlak dönemimizi 200 yıl boyunca Selçuklu'ya darülmülklük yaptığımız dönemde yaşamışız. Bugün Anadolu'nun hangi şehrine gitseniz Anadolu Selçuklularından kalma; han, hamam, medrese, cami gibi bir çok mimari eseri mutlaka görürsünüz. Ama Selçuklu'yu bizim için önemli kılan, yaptığı eserlerden çok yetiştirdiği insanlar. Çünkü Konya denince hepimizin aklına ilk önce Hazreti Mevlana gelir, Şems-i Tebrizi gelir, Sadreddin-i Konevi gelir” diye konuştu.


 
"ŞEHRİ İMAR EDERKEN BİR TARAFTAN DA NESLİN İHYASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ”
 
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak "Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla bir taraftan şehri imar ederken bir taraftan da neslin ihyası ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, "Kapsül Teknoloji Platformundan Sosyal İnovasyon Ajansı'na kadar gençlerimize fırsatlar sunmaya gayret ediyoruz. Bunun bir üniversite tarafından görülüp takdir edilmesinden duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek isterim. Başkan olarak ben ödül aldım ama burada emeği geçen arkadaşlarımız var, gençlerimiz var. Çünkü baştan sona binanın planlamasından konuların seçilmesine kadar kendileri özgün bir şekilde çalışıyorlar. Ben tüm arkadaşlarım ve Konya halkı adına İbn Haldun Üniversitesi Rektörümüze, mütevelli heyetimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


 
Programa; ⁠İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, ⁠Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş, akademisyenler, gazeteciler, yazarlar ve davetliler katıldı.

 

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

