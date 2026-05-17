Konya’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama, 139 bin 300 TL ele geçirildi
Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişi tutuklandı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından, özellikle gençleri hedef alan sokak satıcıları ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Yapılan operasyon kapsamında R.Y., H.Ç., A.U., E.O. ve C.A. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda esrar, kokain, extacy, metamfetamin, uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 139 bin 300 TL ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden R.Y. adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan R.Y., tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi.
