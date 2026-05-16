Konya’da yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görsel şölen sundu

Konya’nın Karapınar ilçesinde gün boyu etkili olan yağmurun ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, ilçeye adeta görsel bir şölen sundu. Bulutların arasından süzülen güneş ışıklarıyla birleşen renk cümbüşü, yemyeşil tarlalar üzerinde büyüleyici bir manzara oluşturdu.
İlçenin çeşitli noktalarında görülen bu doğa olayı, özellikle Karapınar ve İnoba Yaylası çevresinde etkileyici görüntüler oluşturdu.
Doğa kartpostallık manzaralar oluşturdu
Yağmurun ardından gökyüzünde beliren rengârenk gökkuşağı, geniş yeşil tarlalar ve hafifçe süzülen bulutlarla birleşerek adeta bir tabloyu andıran manzaralar ortaya çıkardı.
Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti
Vatandaşlar, bu eşsiz anları ölümsüzleştirmek için ellerine telefonlarını aldı; kimi fotoğraf çekti, kimi video kaydı yaptı. Doğanın sunduğu nadir güzellik, izleyenleri kendine hayran bıraktı.
İnoba mevkiinde çiftçilik yapan İbrahim Kolay, yaşananları şöyle anlattı:
"Yağmurdan sonra gökyüzü rengârenk gökkuşaklarıyla doldu. Gerçekten unutulmayacak bir an yaşandı. Çalışmayı bırakıp herkes telefonlara sarıldı ve bu güzel anı kaydetti.”
Gökkuşağının yemyeşil doğayla bütünleştiği bu nadir anlar, Karapınar ve çevresinde yaşayanlara huzur dolu dakikalar yaşattı ve ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
