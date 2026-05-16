Kız meselesi kanlı bitti! Hem sopayla vurdular hem bıçakladılar
Kırkağaç ilçesinde ’kız meselesi’ nedeniyle çıkan kavgada üniversite öğrencisi Emrullah C., iki kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Şüphelilerden biri, öğrenciyi bıçaklarken; diğeri sopayla defalarca başına vurdu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu öğrencisi Emrullah C. ile kimliği belirsiz 2 kişi arasında 'kız meselesi' nedeniyle tartışma çıktı.
Kırkağaç ilçesindeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile şüphelilerden biri, Emrullah C.'yi yere yatırarak üzerine çıktı.
SOPAYLA VE BIÇAKLA SALDIRDILAR
Bu sırada diğer şüpheli, elindeki sopayla Emrullah C.'nin başına defalarca vurdu.
Ardından öğrencinin üzerinde bulunan şüpheli, yanında taşıdığı bıçakla Emrullah C.'yi 3 kez bıçakladı.
SALDIRI ANLARI KAMERADA
O anlar, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde; mahallelinin kavgayı balkondan izlediği, bir kişinin saldırganları uzaklaştırdığı anlar ile başka bir kişinin yaralı öğrenciyi yerden kaldırdığı anlar yer aldı.
YARALI GENÇ TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbarla bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrullah C., buradaki tedavisinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
ŞÜPHELİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Emrullah C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
