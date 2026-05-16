Konya’da kan donduran olay! Anne ve babasını öldürdü

Konya’nın Meram ilçesi Havzan Mahallesi Benekli Sokak’ta bir şahıs anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen ilk bilgilere göre olay, Konya'nın Meram ilçesine bağlı Havzan Mahallesi Benekli Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katında gerçekleşti.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

22 yaşındaki C.D. isimli bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle babası Gökhan D. (57) ve annesi Nazife Çiğdem D.'i (56) bıçaklayarak öldürdü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ KAN İZLERİNİ FARK ETTİ

Olayın ardından çevredeki tüm sokaklar polis ekipleri tarafından kapatıldı. İddiaya göre anne ve babasını öldürdükten sonra evden çıkan genç, sokakta yürümeye başladı. Durumundan şüphelenen polis ekipleri, gencin elleri ve kıyafetlerinde kan izleri olduğunu fark ederek C.D.'yi durdurdu.

İTİRAF ETTİ!

Şüpheli genç, adrese yakın bir parkta polis ekiplerince tespit edilerek gözaltına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan C.D., anne ve babasını öldürdüğünü itiraf etti.

22 yaşındaki C.D. tarafından öldürülen baba Gökhan D. ile anne Nazife Çiğdem D.'nin ailesiyle ilgili bilgiler ortaya çıktı. Baba Gökhan D. ile anne Nazife Çiğdem D.'nin Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde veteriner hekim olarak görev yaptığı öğrenildi.

Öte yandan şüpheli C.D.'nin ise hukuk fakültesi öğrencisi olduğu belirtildi.

(Ali Asım Erdem)