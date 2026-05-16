KONYA Haberleri

Konya dahil 64 ilde siber suç operasyonlarında dev darbe! Bin 21 şüpheli yakalandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında Konya’nın da yer aldığı 64 ilde düzenlenen operasyonlarda 1.021 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, son 5 günde siber suçlara yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 1.021 şüpheli yakalandı. MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar Konya dahil 64 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Konya dahil 64 ilde eş zamanlı operasyon

Operasyonlar; nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, yasa dışı bahis ve benzeri suçlara yönelik olarak Adana'dan İstanbul'a, Konya'dan İzmir'e kadar birçok ilde yapıldı.

Yüzlerce kişi tutuklandı

Yakalanan şüphelilerden 319'u tutuklanırken, 192'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerine para transferine aracılık ettikleri, müstehcen çocuk içerikleri bulundurdukları, mobil bankacılık hesaplarına sızarak haksız kazanç sağladıkları,sosyal medya ve oltalama (phishing) yöntemleriyle vatandaşları dolandırdıkları, elde edilen gelirleri finansal sistemler ve kripto varlıklar üzerinden akladıkları tespit edildi.

48 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Operasyonlar kapsamında yaklaşık 48 milyar 16 milyon TL değerinde para ve mal varlığına el konulduğu açıklandı.

"Suç şebekelerine geçit yok”

Yetkililer, vatandaşların güvenliğini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Operasyonların gerçekleştirildiği iller arasında Konya'nın da bulunduğu Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak illeri yer aldı.

(Ali Asım Erdem)

